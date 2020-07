Cuiabá chega a um total de 414 óbitos por COVID-19

Por CELLY SILVA – Na rede hospitalar há 341 pacientes confirmados com Covid-19 internados, sendo 217 na UTI e 124 em enfermaria. Também estão internados 235 pacientes com suspeita da doença, sendo 107 na UTI e 128 em enfermaria. Do total de pessoas internadas em UTI, 207 são de residentes em Cuiabá e 117 de residentes de outros municípios. Do total de internados em enfermaria/isolamento, 186 pessoas são de Cuiabá e 66 de outros municípios.

Hoje Cuiabá registrou mais 19 óbitos de residentes, chegando a um total de 414 mortes. Importante ressaltar que o grande número de óbitos registrados hoje é devido ao novo sistema da Secretaria Estadual de Saúde, que identificou óbitos de residentes em Cuiabá, que estavam em outras cidades. Estas mortes ocorreram ao longo dos meses em que a pandemia está em curso.

O prefeito Emanuel Pinheiro e o secretário municipal de Saúde, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho lamentam profundamente todos estes óbitos.

Segue abaixo a relação dos 13 óbitos de residentes em Cuiabá. Os outros óbitos não foram divulgados.

– Mulher, 68 anos, internada em hospital público. Tinha hipertensão. Foi a óbito em 16/07.

– Homem, 64 anos, não foi divulgado onde o paciente estava internado. Não tinha comorbidade. Foi a óbito em 05/07.

– Mulher, 68 anos, internada em hospital privado Tinha diabetes, hipertensão e problemas renais. Foi a óbito em 07/07.

– Mulher, 82 anos, internada em hospital público. Não tinha comorbidade. Foi a óbito em 04/07.

– Mulher, 73 anos, internada em hospital público. Tinha hipertensão e diabetes. Foi a óbito em 16/07.

– Mulher, 85 anos, internada em hospital privado. Tinha doença cardiovascular. Não foi informada a data do óbito.

– Mulher, 69 anos, internado em hospital público. Não tinha comorbidade. Foi a óbito em 27/06.

– Mulher, 74 anos, internado em hospital privado. Tinha hipertensão e diabetes. Foi a óbito em 05/07.

– Homem, 47 anos, internado em hospital público. Não foi informada a comorbidade. Não foi informada a data do óbito.

– Mulher, 60 anos, internada em hospital público. Tinha hipertensão, diabetes e doença cardiovascular. Foi a óbito em 04/07.

– Homem, 68 anos, internado em hospital público. Tinha hipertensão e diabetes. Foi a óbito em 06/07.

– Mulher, 71 anos, internada em hospital privado. Não tinha comorbidade. Foi a óbito em 27/06.

– Homem, 66 anos, internado em hospital público, Não tinha comorbidade. Foi a óbito em 15/06.