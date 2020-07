Cuiabá chega a um total de 438 óbitos por COVID-19

Conforme estudos de infectologistas e epidemiologistas, medicamentos são recomendados apenas para sintomas iniciais e não como profilaxia da doença

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inicia, nesta terça-feira (21), a entrega de kits Covid-19 para pacientes que apresentarem sintomas iniciais da doença, mediante prescrição médica e assinatura do termo de consentimento por parte do paciente, em 14 unidades básicas de saúde da capital. Cada kit é composto por 5 comprimidos de azitromicina 500mg, 4 comprimidos de Ivermectina 6mg e 20 comprimidos de dipirona 500mg.

Por CELLY SILVA – O prefeito Emanuel Pinheiro, o secretário municipal de Saúde, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho, e o secretário-adjunto de Assistência em Saúde, Luiz Gustavo Raboni Palma estiveram no Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos do Município nesta terça, 21, fazendo as últimas vistorias e acompanhando os últimos preparativos para o lançamento dos kits na rede básica de saúde.

“Esta é mais uma medida concreta da Prefeitura Municipal de Cuiabá no combate à Covid-19 com um único objetivo: a proteção à saúde e à vida das pessoas, especialmente a população SUS, os mais carentes, os menos favorecidos, aqueles que dependem da rede pública municipal de saúde. O Kit-Covid vem exatamente com esse objetivo: evitar a propagação e evolução da doença no paciente logo que ele tem os primeiros sintomas”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

De acordo com Luiz Gustavo Raboni Palma, que é médico, a Ivermectina tem mostrado, em estudos in vitro, que diminui a replicação viral; a Azitromicina é um antibiótico que ajuda no combate das infecções oportunistas e das bactérias atípicas no paciente acometido por Covid-19 e a Dipirona é um analgésico e antitérmico que pode ser usado para amenizar os sintomas de dores e febre. Ele destaca que os medicamentos são utilizados como tratamento precoce e não como prevenção à Covid-19. “Só vai receber o kit quem passar por consulta médica. Ele vai ser avaliado e o médico vai ver se os sintomas são reais porque não adianta chegar lá e inventar um sintoma pra poder receber preventivamente um kit Covid, não tem efeito nenhum pra isso. Ele só tem efeito para sintomas iniciais da Covid-19. O tratamento é precoce e não preventivo, é importante ressaltar isso”, assevera.

O prefeito reforça essa recomendação médica e pede que a população tenha consciência ao procurar as unidades de saúde. “Se você não tem nenhum sintoma, não precisa. Porque se você conseguir o medicamento ele vai te dar algum efeito colateral, como diarreia, por exemplo, porque você não tem nenhum sintoma. E o que é pior: além de não ter nenhum sintoma, você vai estar levando pra sua casa um kit Covid que pode estar tirando de uma pessoa que precisa do kit Covid para o seu tratamento para salvar a sua vida”, frisa Pinheiro. O paciente precisa passar pela consulta em qualquer unidade de saúde para obter a receita e só então retitar o kit.

O gestor ainda complementa que “não adianta forçar o médico, não adianta tentar desesperadamente levar o kit Covid sem a prescrição médica que você não vai conseguir”. Para o prefeito, é preciso apoio da população para que o combate ao novo coronavírus seja eficaz. “Nos ajude a cuidar da sua vida, nos ajude a cuidar da sua saúde, da saúde da sua família, da saúde dos seus irmãos cuiabanos. Contamos com o apoio de vocês”.

Raboni Palma ainda elenca quais são os sintomas da Covid-19. “Os sintomas podem ser mais variados, mas, geralmente, são sintomas gripais, como também dor de cabeça, perda do olfato, perda do paladar, tosse seca ou tosse produtiva, febre, mialgia e artralgia, que são dores nos músculos e nas articulações”, explica. De acordo com o secretário-adjunto, a implantação do kit Covid-19 em Cuiabá segue um protocolo organizado pelo Ministério da Saúde, levando em conta apontamentos de grandes infectologistas e epidemiologistas do Brasil. “Eles dizem que esses medicamentos podem ser usados para tratamento precoce aos sintomas da Covid-19. São remédios também que, se não servirem pra Covid-19, vão servir para outros tipos gripais”.

Veja as 14 unidades básicas de saúde que dispõe do Kit Covid-19:

PSF Santa Izabel I / PSF Santa Isabel II

PSF Despraiado I / PSF Despraiado II

Centro de Saúde do Grande Terceiro

Centro de Saúde Dom Aquino

Centro de Saúde Jardim Leblon

PSF Pedregal I / PSF Pedregal II

PSF Pedra 90 I / PSF Pedra 90 II

Centro de Saúde do Parque Cuiabá

Centro de Saúde do Tijucal

UBS Parque Ohara

Clínica da Família do CPA 1

PSF Três Barras

PSF Jardim Umuarama

Centro de Saúde CPA III