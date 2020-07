Cuiabá chega a um total de 471 óbitos por COVID-19

A meta da Prefeitura é que, até o início do próximo mês, de 80 mil a 100 mil kits estejam à disposição da população

OZIANE RODRIGUES

A Prefeitura de Cuiabá passou a ofertar o kit Covid -19 no Sistema Único de Saúde-SUS. Ao todo, 15 unidades básicas de Saúde (veja lista no final) já possuem os medicamentos que só serão dispensados aos acometidos por sintomas leves da doença, sob prescrição médica e com consentimento do paciente.

Embora haja dificuldade nacional para aquisição dos fármacos que compõem o kit, a Secretaria de Saúde está em fase final de compra de novos lotes. Na próxima semana, mais 15 mil kits deverão abastecer as UPAs e Policlínicas. O objetivo da Prefeitura, de acordo com o secretário de Saúde, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho, é de que até o início do próximo mês, de 80 mil a 100 mil kits estejam à disposição da população em todas as unidades de Saúde da Atenção Primária e Secundária.

“O que o prefeito Emanuel Pinheiro quer é que o kit esteja à disposição de todas as pessoas com sintomas leves do Coronavírus e que queiram iniciar o tratamento precoce. Por isso, embora toda a dificuldade em encontrar esses remédios para comprar, nós já conseguimos por meio de uma força-tarefa disponibilizá-los em 15 unidades polos para atendimento Covid. E se Deus permitir, nos próximos dias disponibilizaremos o kit em qualquer posto de saúde, UPA ou policlínica como mais uma alternativa de enfrentamento a essa terrível doença.

Cumprindo os princípios de isonomia e universidade do SUS, o kit Covid-19 também poderá ser entregue a pacientes que tenham em mãos receituário da rede privada. É o que explica o médico e secretário adjunto de Saúde, Luiz Gustavo Raboni.

“Nossas unidades farão a entrega com a condição de que a receita da rede privada seja carbonada, pois uma via dela ficará retida na unidade, para fazermos o controle da dispensação”, explicou, salientando ainda que todos os kits possuem mecanismos de rastreabilidade para garantir que os medicamentos sejam entregues à quem realmente precisa.

Veja as 15 unidades básicas de saúde que já dispõem do Kit Covid-19:

PSF Santa Izabel I / PSF Santa Isabel II

PSF Despraiado I / PSF Despraiado II

Centro de Saúde do Grande Terceiro

Centro de Saúde Dom Aquino

Centro de Saúde Jardim Leblon

PSF Pedregal I / PSF Pedregal II

PSF Pedra 90 I / PSF Pedra 90 II

Centro de Saúde do Parque Cuiabá

Centro de Saúde do Tijucal

UBS Parque Ohara

Clínica da Família do CPA 1

PSF Três Barras

PSF Jardim Umuarama

Centro de Saúde CPA III

PSF Santa Laura