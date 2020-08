Cuiabá chega a um total de 545 óbitos por COVID-19

Nesta sexta-feira (31), Cuiabá tem 11.552 casos confirmados de Covid-19 de residentes no município e 2.289 de não residentes, mas que estão sendo atendidos na capital. Dos confirmados, 2.593 já estão recuperados da doença e houve 545 óbitos de residentes e 255 de não residentes.

Por ROBERTA PENHA – Na rede hospitalar há 335 pacientes confirmados com Covid-19 internados, sendo 205 na UTI e 130 em enfermaria. Também estão internados 174 pacientes com suspeita da doença, sendo 87 na UTI e 87 em enfermaria. Do total de pessoas internadas em UTI, 175 são de residentes em Cuiabá e 117 de residentes de outros municípios. Do total de internados em enfermaria/isolamento, 165 pessoas são de Cuiabá e 52 de outros municípios.

Hoje Cuiabá registrou mais 13 óbitos, chegando a um total de 545 mortes. O prefeito Emanuel Pinheiro e o secretário municipal de Saúde, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho lamentam profundamente estes óbitos.

Segue abaixo a relação dos óbitos de residentes em Cuiabá:

-Homem, 73 anos, internado em hospital público. Tinha hipertensão, diabetes e problema cardiovascular. Foi a óbito em 30/07.

-Mulher, 97 anos, internada em hospital privado. Tinha hipertensão. Foi a óbito em 30/07.

-Mulher, 90 anos, internada em hospital privado. Tinha hipertensão e diabetes. Foi a óbito em 30/07.

-Mulher, 63 anos, internada em hospital público. Não tinha comorbidade. Foi a óbito em 31/07.

-Mulher, 44 anos, internada em hospital público. Não foi divulgado se tinha comorbidade. Foi a óbito em 31/07.

-Homem, 55 anos, internado em hospital público. Tinha hipertensão. Foi a óbito em 31/07.

-Homem, 66 anos, internado em hospital público. Não tinha comorbidade. Foi a óbito em 31/07.

-Homem, 74 anos, internado em hospital público. Tinha hipertensão, diabetes e problema cardiovascular. Foi a óbito em 03/07.

-Homem, 75 anos, internado em hospital público. Tinha hipertensão. Foi a óbito em 30/07.

-Homem, 59 anos, internado em hospital público. Tinha problema pulmonar. Foi a óbito em 27/07.

-Homem, 42 anos, internado em hospital público. Tinha hipertensão, diabetes, problema cardiovascular e problema pulmonar. Foi a óbito em 16/07.

*Dois óbitos não foram divulgados.