Cuiabá destaca índices da Educação e Assistência Social em apresentação do PDI

Cuiabá atingiu 47% das metas estabelecidas pelo Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). A porcentagem, que corresponde ao cumprimento de 35 dos 77 objetivos, foi divulgada durante a reunião de apresentação dos resultados de 2020, nesta sexta-feira (12).

Os números apresentados apontam que o município elevou de 4,6 para 5.8 o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos finais. Além disso, superou a meta de atendimento de famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social saltando de 81.600 para 153.076.

Vale destacar ainda que a abertura de registros de Microempreendedor Individual (MEI) passou de 13.460 para 20.431. Com relação aos acidentes registrados na Capital, a taxa teve redução de 7.372 para 5.545.

Estes dados dizem respeito ao Projetos 1 – Planejamento Estratégico, sob coordenação da Secretaria de Apoio às Unidade Gestoras (Saug) do TCE-MT, e ao Projeto 2 – Incentivo ao Acesso à Informação e à Consciência Cidadã, coordenado pela Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania (SAI).

Na ocasião, o titular da Saug, Adjair Roque de Arruda, disse estar satisfeito por ver o secretariado municipal reunido e destacou a transversalidade entre as ações realizadas ou não pelas pastas. “2020 foi um ano atípico, mas não podemos deixar de ter foco, por isso o Tribunal e todo a sua equipe está à disposição para contribuir em 2021”.

Com relação ao controle social, a gerente do Projeto II, Clenilda Poletto, anunciou a realização de uma série de oficinas voltadas a este setor. “Realizaremos oficinas virtuais ainda no primeiro semestre deste ano, contemplando as demandas inseridas no planejamento estratégico”.

Já o coordenador do projeto II, Guilherme de Almeida, reconheceu que a cultura de planejamento está enraizada na gestão. “Apesar de todas as intercorrências que tivemos ano passado, sem planejamento, o resultado poderia ser pior. Não mediremos forças para que Cuiabá seja modelo na execução do PDI”.

Ao longo da reunião, os representantes das secretarias municipais apontaram que, até 2019, a porcentagem final vinha apresentado evolução. Os números de 2020, contudo, sofrerem queda em diversas áreas, refletindo os impactos causados pela pandemia de Covid-19.

Neste contexto, o titular da pasta de Governo, Luiz Claudio, falou sobre a importância entre a parceria institucional com o TCE-MT. “Não somente temos cumprido com o termo de adesão do PDI, mas apresentando aos conselhos e à sociedade um comportamento dos indicadores estratégicos que contemplam suas demandas”.

Ele avaliou que o programa disponibiliza ferramentas para alcance de uma gestão eficiente, refletindo na vida do cidadão. “O PDI nos permite estabelecer prioridades e realinhá-las para os próximos quatro anos, buscando a excelência do serviço, assim como o fortalecimento da cultura do planejamento e a disseminação de boas práticas”.

Atendendo aos protocolos de biossegurança implantados pelo órgão, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), neste ano, os encontros com os gestores dos 21 municípios que compõem o PDI são realizados virtualmente.

O PDI

O PDI tem por objetivo contribuir para a melhoria dos serviços públicos, por meio de práticas que buscam introduzir na administração pública e na sociedade as culturas do planejamento, da transparência, da educação continuada, da eficiência e da inovação, todas elas essenciais para o desenvolvimento econômico e social.

Dentre os pontos avaliados estão o cumprimento das metas estabelecidas nos planejamentos estratégicos, bem como a transparência e as ações voltadas para a participação dos cidadãos.

No total, ele engloba cinco projetos, sendo eles: Projeto 1 – Apoio ao Planejamento Estratégico; Projeto 2 – Incentivo ao acesso à informação e à Consciência Cidadã; Projeto 3 – Orientação por meio de cursos presenciais e à distância; Projeto 4 – Controle Gerencial utilizando o sistema Geoobras; e Projeto 5 – Modernização Institucional.

