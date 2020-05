Cuiabá divulga painel de casos de Covid-19 em Cuiabá desta quinta-feira (14)

O ato deve ser publicado no Diário Oficial de Contas que circulará nesta sexta-feira (15)

A Prefeitura de Cuiabá prorrogou até o dia 14 de junho a suspensão das aulas presenciais nas unidades municipais e também rede privada de ensino. O ato consta no novo decreto assinado pelo prefeito Emanuel Pinheiro nesta quinta-feira (14) e não significa, contudo, que a retomada aconteça na data estabelecida. O documento dever ser publicado no Diário Oficial de Contas desta sexta-feira (15) e suas determinações abrangem todos os níveis da área educacional.

Por BRUNO VICENTE – A paralisação das atividades presenciais de ensino é uma das medidas adotadas pelo Município como forma de combate ao contágio do novo coronavírus (Covid-19). Na Capital, as aulas estão suspensas desde o mês de abril e, conforme o decreto 7.890 tinha a previsão de retornar, gradualmente, a partir da próxima segunda-feira (18), levando em consideração o avanço dos casos de Covid-19 em território cuiabano.

A decisão foi tomada após diálogo do prefeito com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Mato Grosso (Sinepe-MT). “É importante deixar claro que é uma medida de prorrogação da suspensão. Isso não significa necessariamente que do dia 14 de junho as atividades serão retomadas. Durante esse período, continuaremos com nosso trabalho de monitoramento da evolução da pandemia em Cuiabá, podendo mudar os atos do decreto conforme a situação observada”, explica Pinheiro.

De acordo com a Secretaria de Educação, a rede municipal atende um total de 54 mil alunos, distribuídos em 164 unidades. Neste período de paralisação, a Prefeitura está ofertando aos estudantes aulas via televisão aberta e atividades pela internet, WhatsApp e mensagem de texto (SMS). As apresentações são exibidas pela TV Mais (17.1), afiliada da TV Cultura.

Para amenizar os impactos na rotina de estudos das crianças, o Município também disponibilizou 50 pontos de internet em unidades de educação das quatro regiões, para que os pais possam baixar os conteúdos, bem como foi feita a distribuímos kits pedagógicos e de material escolar. Além disso, é realizada, periodicamente, a entrega de kits da alimentação escolar para 18 mil alunos da rede, cadastrados no Programa Bolsa Família.