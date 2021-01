Cuiabá Esporte Clube representará Mato Grosso na série A do Brasileirão

Em 32 horas, o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), distribuiu mais de 60 mil doses da vacina CoronoVac para todas as regiões de saúde do Estado. A força tarefa contou com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e garantiu a chegada em tempo recorde da vacina aos 16 polos regionais de saúde.

“Esse é um momento histórico para toda a população mato-grossense, por isso trabalhamos essa força tarefa. O Estado realizou a entrega ágil e segura desses imunizantes. Não paramos por aqui e continuamos o trabalho incansável de enfretamento e controle do coronavírus em Mato Grosso”, avaliou o secretário Estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Foram encaminhados, entre terça e quinta-feira (19 e 21.01), por meio de aeronaves do Ciopaer, os imunizantes para os Escritórios Regionais de Saúde de Rondonópolis, Diamantino, Tangará da Serra, Pontes e Lacerda, Cáceres, Água Boa, Alta Floresta, Barra do Garças, Juína, Juara, Sinop, São Felix do Araguaia, Porto Alegre do Norte e Peixoto de Azevedo. Os municípios que compõem a regional de Cuiabá retiraram a vacina na Rede de Frio Estadual, localizada na capital.

Conforme previsto no Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 em Mato Grosso, após a distribuição do imunizante aos polos Regionais de Saúde, os municípios fazem a retirada da vacina no polo que contempla a sua região.

Em seguida, as gestões municipais executam as suas respectivas estratégias de vacinação. De acordo com o direcionamento do Ministério da Saúde, nesta primeira fase serão vacinados os trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus, povos indígenas aldeados, pessoas com deficiência e pessoas idosas com 60 anos ou mais que vivem em asilos e/ou instituição psiquiátricas.

Mato Grosso vai garantir as duas doses da vacina ao grupo prioritário compreendido nesta fase, sendo o prazo de 14 a 28 dias para a aplicação da segunda dose.

As equipes da SES ficaram totalmente dedicadas à vacina desde a sua chegada em Mato Grosso. Os servidores foram os responsáveis pelo recebimento das doses, conferência da quantidade, catalogação dos imunizantes e encaixotamento para retirada dos municípios.

“Parabenizo as equipes da SES que não mediram esforços. Estendo minha gratidão ainda a equipe da Ciopaer, que foi extremamente competente e atenciosa. Cumpriu toda a agenda estabelecida pela secretaria e executou uma entrega totalmente organizada”, acrescenta Figueiredo.