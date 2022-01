Cuiabá está entre as 27 cidades brasileiras escolhidas a integrar o programa ‘Conta Pra Mim’

Cuiabá está entre as 27 cidades brasileiras escolhidas pelo Governo Federal para participar do projeto piloto do programa ‘Conta Pra Mim’. Ainda nesse primeiro semestre de 2022, serão entregues kits de livros para a prática da ‘Literacia Familiar’, ou seja, a prática da leitura entre pais e filhos. Trata-se de uma parceria com Ministério da Educação e Ministério da Cidadania como mais uma ferramenta de melhoria no ensino e da aprendizagem. A capital de Mato Grosso é referência na excelência e funcionamento do programa Criança Feliz pelos alcances dos resultados exitosos junto ás famílias assistidas no município.

“A escolha de Cuiabá deve estar atrelada ao bom desenvolvimento das atividades ao longo da execução do programa em nossa capital. O programa ‘Conta pra mim’ vai com o nosso trabalho que já vem sendo executado pelo programa Criança Feliz. Faz parte do nosso cronograma de ações a realização de encontros de leitura em conjunto com os pais das crianças assistidas”, disse a coordenadora do Programa Criança Feliz, Michelle Machado.

Estudos conduzidos nos Estados Unidos da América evidenciaram que, entre as famílias pobres e as famílias de classe média alta, há um abismo tanto na qualidade quanto na quantidade das interações verbais entre pais e filhos. Já está comprovado que as crianças criadas em lares onde os pais promovem a Literacia Familiar se tornam melhores leitores e estudantes mais bem-sucedidos.

Os kits que serão entregues nesse primeiro semestre de 2022 são compostos por livros para que a família possa ler para seus pequenos, proporcionando desenvolvimento integral em sua infância, bem como também o fortalecimento de vínculo familiar entre todos os envolvidos no processo da leitura. “A Literacia Familiar é justamente isso. Por meio de simples interações com as crianças em forma de conversa, muitas vezes de maneira lúdica, os pais podem construir relacionamentos positivos com seus filhos, ajudá-los a desenvolver o vocabulário e as habilidades necessárias para a leitura e o aprendizado posteriores na escola”, esclareceu a coordenadora.

Não há dúvida de que é em torno da família e do lar que todas as maiores virtudes, as virtudes mais dominantes do ser humano, são criadas, fortalecidas e sustentadas, pontuou Michelle. “Essas conversações podem ocorrer por meio de atividades diárias, como vestir, comer e brincar. Nessas conversações diárias, os pais podem também expressar a sua consideração positiva por seus filhos. Esses diálogos diários são como blocos que se integram na construção para ajudar as crianças a obter habilidades importantes para leitura e escrita. Além de conversar com seus filhos pequenos, os pais podem também ler para eles”, avaliou Michelle.

“O mundo da leitura faz com que as crianças imaginem cenários vivenciados em diferentes situações, estimulando a criatividade e vários outros fatores. Quanto mais a criança tiver que pensar, imaginar, memorizar, criar estratégias, lidar com suas frustrações, melhor será o seu desenvolvimento”, finalizou.

Em Cuiabá, as ações do Programa Criança Feliz foram implementadas por meio do Plano de Ação da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência.

O último quantitativo de atendimento aponta que a iniciativa do Governo Federal contempla 797 beneficiários, sendo 754 crianças de 0 a 3 anos, 61 gestantes e 12 crianças de 0 a 6 anos beneficiárias do BPC – Benefício de Prestação Continuada em Cuiabá.