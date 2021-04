Cuiabá inicia segunda dose da vacina contra Covid para idosos de 75 a 79 anos

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) concluiu a obra de recapeamento na rua Paraíso, no entorno do viaduto Murilo Domingos, instalado na avenida Beira Rio. A obra foi iniciada no sábado (17) e ainda será submetida a sinalização.

Todas as vias em torno do viaduto totalizam média 600 metros de pavimentos. O secretário da pasta, Antenor Figueiredo explica que, ainda nesta semana as demais vias serão concluídas. Por enquanto, a via que dá acesso a Couto Magalhães, ainda passa por obra e está tempráriamente interditada.

“Essa medida se fez necessária por conta das condições da via. Esses serviços foram feitos em todos os pontos próximos ao viaduto. Temos que entregar uma obra de qualidade para atender a população cuiabana. Válido frisar que é meta da gestão Emanuel Pinheiro recuperar todas as vias que estão com pavimentos antigos”, declarou o secretário de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo.

Quanto às orientações no trânsito na região, os agentes de trânsito estão no local desde o início da obra de construção do viaduto, em específico, na Rua Paraíso, usada como rota de desvio. A Semob se compromete a manter agentes no local até o término da obra entre às 6h30 e 8h30 da manhã e no período da tarde de 16h30 às 19h30.

Os técnicos da engenharia da Semob farão a sinalização das vias. “Esse é o segundo viaduto construído pela gestão Emanuel Pinheiro beneficiando o tráfego em toda a cidade. Todos os esforços estão sendo concentrados para finalização dos trabalhos o mais breve, pois a entrega do viaduto Murilo Domingos está prevista ainda nesse mês de abril”, concluiu o secretário.

