Cuiabá inicia vacinação para garis, catadores de recicláveis e trabalhadores do transporte coletivo; Márcia Pinheiro anuncia imunização em gestantes

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, deu início nesta segunda-feira (3), a vacinação dos garis, carroceiros, trabalhadores do serviço de varrição, motoristas de transporte coletivo e catadores de recicláveis. A solenidade simbólica foi acompanhada pela primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, e realizada no auditório da Prefeitura de Cuiabá.

“Se Cuiabá está mais bonita, mais popular, nós devemos aos garis, as pessoas que estão lá na ponta, que fazem o serviço – geralmente de noite e de madrugada. Os varredores de rua, que mantem a cidade tão limpa, estão aqui como heróis anônimos e fazem acontecer. Os catadores de recicláveis que buscam um modo de sobrevivência para sustentar com dignidade a sua família. Os nossos carroceiros, que são idosos, são guerreiros. Por fim, os trabalhadores do transporte coletivo, que fazem parte também da nossa vida, que nos levam e nos guiam, são guerreiros também e não existe maneira melhor de homenageá-los, senão vacinando contra a Covid-19. São categorias que realmente estão muito expostas. Eu sei que todas as categorias são importantes, todas são essenciais, mas existe aquela mais vulnerável, a mais fragilizada, que precisa de um olhar acolhedor e carinho maior do Poder Público e da prefeitura”, explicou Emanuel Pinheiro.

Durante o evento, a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, anunciou que a capital começará a imunizar – mediante o recebimento de vacinas – também as gestantes que possuem comorbidades, e crianças e adultos com Síndrome de Down. A previsão é de que com a chegada de novas remessas de imunizantes na quarta-feira (5), o novo grupo seja contemplado em tempo célere.

“Queremos colocar como prioridade, porque nós sabemos que são do grupo de risco, e é muito importante estarmos focando, realmente, a quem precisa urgentemente ser vacinado”, ponderou a primeira-dama Márcia Pinheiro.

Questionada sobre os detalhes da vacinação aos grupo de catadores, garis e servidores do transporte público, a gestora da Secretaria Municipal de Saúde, Ozenira Félix, informou que a imunização será realizada sem a necessidade desse público prioritário se dirigir aos polos de imunização instalados na capital. “Todos serão vacinados na sede de seus respectivos trabalhos. Nós vamos atuar com estas categorias nas próprias unidades onde elas trabalham. Já vamos começar com o agendamento pelo pessoal transporte, depois vamos a cada uma empresa e formaremos uma agenda. Então, cada um de vocês será vacinado conforme o cronograma que estamos elaborando, para não haver tumultos”, explicou a gestora da SMS durante a solenidade.

O evento contou com a vacinação simbólica de representantes de cada categoria. Foram vacinados: Ermenegildo de Arruda, 61 anos, varredor de rua; Valdeir Aparecido dos Santos, 40, coletor de resíduos; Hilton da Silva Amorim, 42, carroceiro; Thiago da Silva Duarte, 38, catador de reciclável; Hermeson da Silva Queiroz, 40, motorista do ônibus; Odiena Gonçalves de Azevedo, 40, carroceira; Gelcimara Abadia de Oliveira, 27, catadora de reciclável; Marcos Sérgio Pedroso da Silva, 50, motorista do transporte coletivo; Natalino Ribeiro, 37, coletor de resíduos; Onério Manoel de Amorim, 66, varredor de rua; Flávio de Almeida Correia, 48, motorista do transporte coletivo.

O deputado federal, Emanuel Pinheiro Neto (Emanuelzinho), fez questão de ressaltar que o momento é de felicidade para Cuiabá, especialmente em um momento onde serviço público está sendo desvalorizado. “Eu me lembro que no começo de sua administração em 2017 para 2018, as pessoas que vinham de fora ou do interior do Estado, notavam que Cuiabá estava diferente, mais bonita, que o espírito dos 300 anos estava trazendo uma cara nova para a Capital. No entanto, muitas vezes na correria do dia a dia, nos passa despercebido a importância e o trabalho dos servidores, que fazem o trabalho acontecer, que fazem Cuiabá ficar mais bonita, que fazem Cuiabá andar e que fazem Cuiabá ter essa cara e esse cheiro de autoestima, de cidade tricentenária que ela tem. E são justamente os companheiros que trabalham na revitalização das praças, na limpeza das ruas, no transporte dos passageiros, e que no dia a dia fazem a coisa acontecer, mas na maioria das vezes não são lembrados pelo Poder Público quando lhes é importante esse cuidado e essa atenção. Eu vejo que essa ação da SMS de Cuiabá,’ é um reconhecimento do trabalho e do esforço daqueles que fazem com que Cuiabá tem a cara que tem, e que muitas vezes não são reconhecidos. E é justamente por isso que Cuiabá tem sido marcada pela característica de ser acolhedora, inclusiva e importante na medida que priorizam aqueles que devem ser priorizados e não aqueles que podem pagar por uma vaga na frente na fila. Parabéns a gestão e parabenizo os servidores e a todos”, ressaltou.

Tambem estiveram presentes na solenidade, o representante do Sindicato das Empresas de Coleta e Varrição de Mato Grosso, Salmen Kamal, o presidente do Sindicato de Empregados das Empresas de Coleta e Varrição, Célio Catani, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Baixada Cuiabana, Edval Luiz, o presidente do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis de Mato Grosso, Thiago da Silva Duarte e a presidente da Associação dos Carroceiros de Cuiabá, Odiena Gonçalves, além do vereador por Cuiabá, Adevair Cabral, do deputado estadual Carlos Avalone (PSDB) e do vereador pastor Jeferson (PSD) e os secretários municipais da Empresa Cuiabana de Zeladioria e Serviços Urbanos- Limpurb, Vanderlúcio Rodrigues e de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.