Cuiabá irá realizar mais de 11,5 mil cirurgias eletivas

O projeto Ouvidoria Itinerante encerrou o ano de 2021 em grande estilo, nesta quinta-feira (9), na Praça Alencastro, com atendimento a mais de 750 pessoas, que além de terem suas demandas atendidas pelo Executivo municipal e empresas concessionárias de serviços públicos, foram agraciadas com a apresentação ao vivo da orquestra Bola de Fogo, comandada pelo maestro Joãozinho.

Nesta segunda edição do ano, cuja retomada só foi possível com a redução dos casos de covid-19 na Capital, estiveram presentes as ouvidorias da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Fazenda, Procon municipal, Ouvidoria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria de Mobilidade Urbana, Arsec, Secretaria da Mulher, Ouvidoria do Hospital São Benedito, Ouvidoria do HMC, Águas Cuiabá, Energisa e a van do Sine – Sistema Nacional de Emprego.

A controladora-geral do Município, Mariana Cristina Ribeiro dos Santos, afirma que o objetivo é ampliar ainda mais o projeto em 2022, garantindo o acesso à informação às pessoas que mais necessitam. “Queremos expandir em 2022, levar a Ouvidoria para mais lugares de Cuiabá realmente para dar mais acesso a mais pessoas em lugares ainda mais distantes porque nos mutirões nós colocamos o totem para as pessoas responderem de onde vem, nível de escolaridade para a gente identificar as dificuldades que elas encontram para a gente conseguir prestar um serviço de mais qualidade. E a gente conseguiu verificar que a maioria das pessoas que frequentam os mutirões são pessoas de zona rural e sem acesso à internet. E a gente percebe que a dificuldade delas chegarem até o serviço público é maior. Então a gente quer garantir maior acesso a essas pessoas, com facilidade de acesso a ponto de ônibus para que tenha maior fluxo de pessoas, e levar o maior número de serviços possíveis”, afirma.

De acordo com o ouvidor-geral do Município, Heitor Geraldo Reyes, é uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro que a Prefeitura de Cuiabá esteja próxima da população, resolvendo os problemas o mais rápido possível. “A gente fala que a Ouvidoria é o caminho mais próximo de solução de problemas entre a Prefeitura e o cidadão porque a gente tem prazo pra cumprir, nós temos soluções para dar e a Ouvidoria Itinerante foi um passo muito legal de aproximação da população. Nós temos que estar onde o povo está. Neste ano nós tivemos a possibilidade de fazer só dois eventos, mas no ano que vem nós vamos ter um evento por mês. As pessoas vão poder se socorrer e, muitas vezes, 90% das informações, das dúvidas, das reclamações são resolvidas naquele momento já porque nós temos praticamente todas as secretarias representadas”, pontua.

A facilidade que o projeto Ouvidoria Itinerante proporciona aos cidadãos pode ser observada nos relatos de quem passou pelo local. “Por acaso eu ia passando e observei que o Procon estava atendendo e quis saber sobre um processo que eu tenho em andamento contra prestadora de telefonia. Eu achei muito importante porque têm pessoas que não têm acesso e, muitas vezes, têm pessoas que estão de folga do trabalho e têm alguma pendência. É importante que seja dado andamento e solucionado”, disse Niraldo Antunes de Resende, pintor industrial.

Já Fabiana Fabrícia do Nascimento aproveitou o stand da Secretaria Municipal de Trabalho para obter ajuda para conseguir um emprego. “Estou procurando emprego. O atendimento está bom, vou pegar uma carta de recomendação para participar de uma entrevista de emprego. Eu achei muito boa essa iniciativa. Está de parabéns!”, comentou.

21 Dias de Ativismo Contra a Violência à Mulher

Quem também marcou presença na Ouvidoria Itinerante foi a Secretaria Municipal da Mulher, com informações e orientações sobre a rede de proteção à mulher e coletando doações de absorventes para o projeto “Cuiabá Por Elas”. Segundo a secretária Luciana Zamproni, a participação no evento é decorrente da necessidade de ir até onde o público-alvo da Pasta está. “É tão importante quando a gente sai do gabinete e vem para a rua ver a população, principalmente neste momento em que nós estamos nos 21 Dias de Ativismo Contra a Violência à Mulher, com a campanha Não se Cale. Então, nós estamos aqui hoje para falar para a sociedade que não se cale, que em briga de marido e mulher, se mete a colher. Denuncie! Nós temos a rede de apoio, que é o Espaço de Acolhimento no HMC. Então a Secretaria da Mulher vem hoje com todas as secretarias. Eu parabenizo ao Heitor, ao prefeito Emanuel e à primeira-dama Márcia Pinheiro por sairmos do gabinete e ouvir a população porque a gente sabe que chega ao nosso público que precisa ouvir neste momento de pandemia e de uma outra pandemia, que é a violência doméstica”, asseverou.

Cultura presente

Além de todos os serviços oferecidos aos cuiabanos, quem passou pela Praça Alencastro nesta quinta-feira (9) também pôde elevar a alma através da música tocada pela orquestra Bola de Fogo, um projeto social que está em funcionamento há quatro meses na Secretaria Municipal de Cultura, oferecendo aulas de música a jovens. “É um projeto novo, que estamos lançando neste mês, com o gênero popular e também resgatando a nossa cultural musical local. Vamos apresentar um repertório popular natalino, juntamente com músicas da baixada, de tchapa e cruz. São todos jovens que começaram do zero. Ano que vem estaremos investindo em jovens alunos do Município e do Estado para que eles possam participar da orquestra também”, afirmou o Maestro Joãozinho.