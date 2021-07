Cuiabá já imunizou mais da metade da população elegível com a primeira dose

A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando para solucionar mais um problema de alagamento identificado pelo mapeamento da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Desde o início desse mês de julho, uma equipe está atuando na Rua das Violetas, localizada entre o bairro Serra Dourada e o Residencial Serra Azul.

No local, a Secretaria está executando o trabalho de reconstrução da rede de drenagem de águas pluviais. O projeto elaborado para atendimento da demanda da região abrange um trecho de aproximadamente 600 metros e está sendo aplicado por conta da insuficiência na vazão da água apresentada pelo sistema antigo da via.

“Essa é uma das regiões que toda temporada de chuva os jornais locais mostram a luta dos moradores, por conta de alagamento. No início do ano, por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, nos reunimos com moradores da região e assumimos o compromisso de acabar com esse problema. É isso que estamos fazendo, levando a solução para uma dura realidade vivida há anos”, explica o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa.

A obra faz parte do planejamento contínuo da Prefeitura de, além de novas construções, melhorar as estruturas já existentes nas vias da Capital. Por meio desse trabalho, avenidas como Pau Brasil, na Chácara dos Pinheiros, Coxipó Mirim, no Dr. Fábio, e Oátomo Canavarros, na Morada do Ouro, já foram contempladas.

Além disso, somado à intervenção na Rua das Violetas, a Secretária de Obras Públicas também está com atividades desse tipo em andamento na Avenida 30, no Jardim Industriário I, no bairro São Gonçalo III, e no bairro Consil. Em todos eles, o trabalho é executado com o objetivo de ampliar a capacidade de escoamento da água.

“Temos uma série de situações mapeadas por toda a cidade que, gradativamente, vamos resolvendo. Infelizmente, não podemos atuar em todas ao mesmo tempo. Mas a população tem o nosso compromisso de não poupar esforços para levar essa melhoria aos bairros, durante nossa gestão”, pontuou Stopa.