Cuiabá mantém serviço de acolhimento à pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promove durante toda a semana até o dia 30 de maio, a “Semana do Brincar” na rede pública municipal de Ensino. O projeto resgatado pela professora Denis de Moraes Dias dos Santos, diretora da Creche São Mateus, localizada no bairro São Mateus, foi abraçado pela Coordenadoria de Organização Curricular – Educação Infantil, e está acontecendo em várias unidades educacionais da rede.

Segundo a diretora Denis, desde 2017 a rede pública de Cuiabá participa do movimento mundial que busca a conscientização da sociedade sobre a importância do brincar e seu significado para a infância.

“O Brincar é fundamental para o desenvolvimento infantil saudável. A Semana Mundial do Brincar tem o foco lembrar os adultos da necessidade da criança brincar. É preciso preservar e respeitar o tempo da brincadeira. É durante o brincar que a criança constrói a si mesma, reconhece como ela verdadeiramente é e enxerga o que poderá vir a ser. Então vamos aproveitar essa semana e brincar muito com as nossas crianças”, convidou a diretora.

A proposta é que as atividades envolvam os estudantes, seus familiares e profissionais da Educação através de ações pedagógicas que serão realizadas nos grupos de WhatsApp das turmas, nas mídias sociais e outras plataformas, resgatando antigas e novas brincadeiras.

O coordenador de Organização Curricular da Secretaria Municipal de Educação, Marco Antônio Alves Braga, falou sobre a iniciativa neste momento em que as crianças/estudantes estão em suas casas, respeitando o isolamento social. “Conforme preconiza a Política da Escola Cuiabana, a organização curricular da Educação Infantil prioriza como eixo norteador as interações e as brincadeiras. De acordo com o documento, ‘brincar em suas diversas formas, em diferentes espaços e tempos, de forma a ampliar e diversificar suas possiblidades de acesso a produções culturais’. Considerando o contexto atual, é importante que a família seja orientada a considerar a imaginação, a criatividade e as experiências da criança, e aproveite a convivência para estreitar os laços familiares. Brincar é uma excelente oportunidade para a criança construir sua identidade pessoal, social e cultural”, destacou.

Na Política Escola Cuiabana o brincar é essencial para o desenvolvimento cognitivo, motor, sócio emocional, interpessoal, da memória; construção da autonomia, criatividade, imaginação e para o fortalecimento de vínculos além de um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“A atividade lúdica na infância é uma das melhores e mais gostosas maneiras da criança se desenvolver. É também uma forma da criança se expressar nas diferentes linguagens, teatro, música, dança, literatura. Tudo isso vem sendo garantido nos documentos que norteiam o trabalho com a infância, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a Base Nacional Comum Curricular, o Documento de Referência Curricular para Mato Grosso e a política da Escola Cuiabana Cultura, Tempos de Vida, Direitos de Aprendizagem e Inclusão”, ressaltou a diretora de Gestão Educacional, Mabel Strobell.

Execução

As equipes gestoras da rede municipal e os demais profissionais da Educação receberam orientações para a execução das práticas pedagógicas envolvendo o brincar, através de estratégias metodológicas planejadas.

Assim, as ações pedagógicas estão sendo realizadas a partir de experiências e vivências significativas, levando em consideração os campos de experiência, os direitos de aprendizagem da educação infantil, as competências e as habilidades necessárias ao desenvolvimento integral do indivíduo. As atividades gravadas em vídeos ou fotografadas, estão sendo disponibilizadas nos canais e mídias sociais.

“Esse projeto fortalece os eixos norteadores da Educação Infantil e as Competências e Habilidades das demais etapas de ensino. Com essa ação, a gestão Emanuel Pinheiro, garante um direito estabelecido por todos os documentos que norteiam o trabalho na educação e que se constitui num direito universal”, ressaltou a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado.

Benefícios

Segundo os educadores, entre os benefícios do brincar na formação das crianças/estudantes está o desenvolvimento de suas potencialidades que são as bases do aprendizado da leitura, da escrita e das matemáticas.

No aspecto Social, oferecem oportunidades de socialização, de aprender a entender os outros, de se comunicar e de negociar.

Do ponto de vista Terapêutico, as brincadeiras permitem às crianças se expressarem sobre os aspectos perturbadores de seu cotidiano como os fatores de estresse, os traumatismos, os conflitos familiares e outros dilemas e no aspecto Cognitivo, encorajam as crianças a aprender, a imaginar, a categorizar e a resolver problemas.

SERVIÇO

Semana do Brincar na rede pública municipal de Ensino

Data: 22 a 30 de maio

Onde: plataformas e grupos de whatsapp

*As imagens são de arquivo da Secretaria Municipal de Educação*