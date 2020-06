Cuiabá notifica mais óbitos na quinta-feira (18); confira o painel

Capital chega a um total de 77 óbitos

Nesta quinta-feira (18), Cuiabá tem 2159 casos confirmados de residentes no município e 517 de não residentes, mas que estão sendo atendidos na capital. Destes, 406 já estão recuperados da doença e houve 77 óbitos de residentes e 49 de não residentes. Na rede hospitalar há 188 pacientes confirmados com Covid-19 internados, sendo 110 na UTI e 78 em enfermaria. Também estão internados 208 pacientes com suspeita da doença, sendo 95 na UTI e 113 em enfermaria. Do total de pessoas internadas em UTI, 140 são de residentes em Cuiabá e 65 de residentes de outros municípios. Do total de internados em enfermaria/isolamento, 140 pessoas são de Cuiabá e 51 de outros municípios.