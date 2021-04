Cuiabá participa de workshop realizado pelo TCE e debate metas estabelecidas no PDI para 2021

A Prefeitura de Cuiabá participa do 3° Workshop do PDI 2021 realizado pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE-MT, sobre o Plano de Desenvolvimento Institucionalizado, Integrado (PDI) e com a definição do Plano de Trabalho do Planejamento Estratégico/2021.

O evento será realizado de forma virtual pelo canal Youtube (1° dia) e pelo aplicativo Zoom (nos demais dias) e está aberta a toda população. O encontro acontece entre os dias entre os dias 28 de abril a 7 de maio, sempre no período da manhã, a partir das 9 horas.

A proposta do evento é divulgar o Plano de Trabalho para o ano 2021, para que as Prefeituras que aderiram ao PDI possam realinhar o Planejamento Estratégico para 2021-2030, sobretudo a sua Identidade Organizacional, as metas, estratégias, cronogramas de monitoramento, dentre outros. “Esse envolvimento direto da Prefeitura com o Tribunal de Contas é de fundamental importância para o estreitamento das relações, o que contribui para a transparência das ações desenvolvidas pelo município”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

“A parceria com o Tribunal de Contas ratificado no Programa PDI, visa orientar as ações planejadas das secretariais municipais para alcançar respostas positivas para um melhor desenvolvimento da Capital”, complementa o prefeito Emanuel.

No dia 28 de abril o evento é aberto para todos os servidores. A partir do dia 29, as reuniões serão direcionadas aos senhores gestores, bem como os seus assessores e técnicos, além dos representantes pelo PDI em cada uma das secretarias municipais, que terão acesso ao Gerenciamento do Plano Estratégico.

A abertura do evento contará com a palestra magna “Para que planejar em tempos de crise?”, com Humberto Falcão Martins, que é doutor em Administração e Mestre em Administração Pública (FGV). O palestrante é referência em programas e projetos voltados para Governança, Redes Colaborativas, Desempenho e Valor Público.

“É um momento primordial e apropriado, para avançarmos, de forma estratégica, na cultura de Planejamento, em prol de uma Cuiabá melhor para se viver, através de melhores Resultados dos seus Indicadores, que foram acordados com os Conselhos de Políticas Públicas e firmados com a Sociedade Cuiabana”, complementou o secretário de Governo, Luís Cláudio de Castro Sodré.

Link de acesso: https://www.youtube.com/user/tcematogrosso

2º Dia: 29/04/2021 Horário: 9:00 – 11:00: Apresentação do PDI e Plano de Trabalho para 2021.

Público: Prefeitos, Secretários, Diretores, Coordenadores, Gerentes e Responsáveis pelo PDI das secretarias.

Link: https://us02web.zoom.us/j/87368813744?pwd=eDFBbUo5TnhSVG9nNmRyazJFbXI4Zz09#su

ID da reunião: 873 6881 3744

