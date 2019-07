Cuiabá participa no Rio Grande do Sul do II Simpósio Nacional da Educação

Uma equipe da Secretaria Municipal de Educação (SME) e representantes do Conselho Municipal de Educação de Cuiabá participaram em Porto Alegre (RS), do II Simpósio Nacional de Educação – Pensar o presente para construir o futuro. O evento, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) e o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-RS), teve como objetivo, estimular a interlocução entre agentes públicos, sociedade e profissionais da área educacional. O simpósio foi realizado entre quinta-feira (25) e sexta-feira (26). As palestras e oficinas aconteceram na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul e na Escola Superior de Advocacia.

No encontro, os especialistas analisaram e discutiram questões como a implementação das medidas exigidas nos planos de educação, as dificuldades em relação a financiamento e recursos públicos destinados à área e, a necessidade de um adequado planejamento para a evolução das políticas públicas. A expectativa dos organizadores é disseminar as boas práticas e as experiências exitosas em escolas e redes de ensino e outras ações que estão sendo desenvolvidas pelas instituições e órgãos ligados à aérea.

Na abertura do evento, no auditório do Ministério Público do RS, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, autoridades locais, profissionais e especialistas da Educação defenderam que as escolas devem preparar os alunos para uma nova realidade em razão da revolução tecnológica, que abre novas oportunidades no mercado de trabalho. Defenderam também o alinhamento entre os órgãos responsáveis pela Educação e maiores e melhores investimentos em Educação, estimulando a permanência da criança e do adolescente na escola e a busca por melhores resultados além da priorização da erradicação do analfabetismo, a valorização dos professores e a adequação dos financiamentos repassados pela União.

Entre os palestrantes presentes ao simpósio, que contou com a realização de oficinas estavam o analista da Diretoria de Educação e Habilidades da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Simon Roy; o consultor de políticas públicas, Daniel Barros; o diretor do Todos pela Educação, João Marcelo Borges; o professor e pesquisador do Insper, Fernando Schüler; e o presidente da Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca) e colunista do jornal O Globo, Antônio Góis.

O secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos disse que a participação dos profissionais da Educação em eventos como estes são fundamentais para que a capital avance cada vez mais, em busca de qualidade e efetividade. “É fundamental que possamos conhecer as experiências e aprofundarmos nas discussões para que possamos buscar as soluções para os desafios que a Educação enfrenta”, destacou ele.

O II Simpósio Nacional de Educação – Pensar o presente para construir o futuro teve a parceria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e com a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (ABRACOM).

Participaram do simpósio a diretora de Diretoria de Planejamento e Orçamento da SME, Rosa Tonon de Rossi, a coordenadora de Programas e Projetos da Diretoria de Ensino, Jane Regina da Silva Costa; a coordenadora de Controladoria, Cilmara Conceição Coelho, assessoras do gabinete, o presidente do Conselho Municipal de Educação, Luiz Jorge e representantes do conselho.

(Com informações – Secom-TRT/RS)