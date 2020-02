Cuiabá passa a contar com pontos de entrega voluntária de vidro

Com o objetivo de aumentar o número de diagnósticos precoces do câncer de mama, foi instituído, desde 2013, o Dia Nacional da Mamografia. Estima-se que surjam 1,4 milhão de novos casos da doença por ano em todo o mundo e, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), mais de 59 mil casos no Brasil foram registrados em 2019. O rastreamento faz toda diferença no tratamento e pode salvar vidas, quando detectada precocemente, a doença tem até 95% de chances de cura.

A mamografia serve para avaliar os tecidos internos da mama e para diagnosticar precocemente nódulos e tumores, o que só é possível caso a mulher esteja realizando o exame regularmente.

Segundo a ginecologista, obstetra e mastologista, Fernanda Monteiro Juveniz, fazer a mamografia é mais um aliado para a identificação de nódulos pequenos que ainda não podem ser sentidos no toque pelo autoexame. Por isso, a ultrassonografia permite diferenciar nódulos sólidos de cistos, o que é fundamental para definir o diagnóstico das doenças mamárias.

Ela ainda destaca que pessoas com histórico familiar positivo em parentes de primeiro grau que tiveram diagnóstico antes dos 50 anos, tiveram na família casos de câncer de mama masculino ou nas duas mamas (bilateral) devem iniciar o acompanhamento mais cedo.

O exame, como qualquer outro, é realizado tanto pela rede de saúde pública quanto pela complementar. Contudo, o Sistema Único de Saúde (SUS) garante a toda brasileira o acesso gratuito à mamografia.

De acordo com a Responsável Técnica pela Saúde da Mulher na Atenção Básica, Hellen Marley da Silva Anunciação, todas as unidades de saúde do Município, oferece o exame de mamografia gratuito. Ela explica que basta que o exame seja solicitado pelo médico para que os servidores da unidade entre em contato com a Central de Regulação, permitindo com que paciente não deixe a unidade de saúde sem ser regulado. Depois deste contato o paciente entra em uma lista de espera e assim que a vaga for liberada ele é automaticamente informado.

A Superintendente de Regulação, Controle e Avaliação, Luzinete Siqueira Rosa, detalha que no ano de 2019 foram realizadas pelo Município cerca de 9.890 mamografias, neste ano 1.193 exames estão agendados e 424 já foram confirmados. A expectativa é que os números de atendimentos dobrem em 2020. “Contamos com 6 empresas que terceirizam o serviço e nos ajudam a diminuir o tempo de espera dos pacientes na fila de regulação”, explica.

Segundo a primeira-dama Márcia Pinheiro, esta data é de extrema importância, porque é por meio da prevenção e do descobrimento do câncer na fase inicial que se obtém a cura. “Temos a responsabilidade de criar mecanismos para garantir a todas as pessoas a oportunidade de se prevenir e fazer a mamografia o mais rápido possível”, afirma.

Câncer de mama

O câncer de mama é um tumor curável em até 98% dos casos se detectado na fase inicial e o diagnóstico precoce pode evitar a retirada do seio. As mulheres devem ficar atentas aos sintomas do câncer de mama e, assim que um deles for percebido, procurar um médico o mais rapidamente possível. Os principais sinais são o aparecimento de ínguas nas axilas, modificações na forma e no tamanho das mamas, saída de secreção escura ou com sangue pelo mamilo e modificações na pele, na aréola mamária ou no mamilo.