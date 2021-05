Cuiabá passa para o risco moderado; taxa de ocupação de ‘UTI Covid’ cai para menos de 45% nesta quarta (12)

O município de Cuiabá saiu do Risco Alto e está classificado em Risco Moderado, conforme o novo panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso divulgado pelo Governo do Estado, na noite desta terça-feira (11) e que pode ser conferido neste link.

O método de definição de classificação de riscos dos municípios leva em consideração o número absoluto dos casos dos últimos 14 dias, bem como a média móvel dos últimos 14 dias, a fim de evitar que a cidade não sofra com uma mudança brusca de um boletim para outro, permanecendo assim na categoria com a sua média móvel por pelo menos duas semanas.

A diminuição nos casos de Covid-19 em Cuiabá começou a ser evidenciada há cerca de duas semanas, quando a Capital zerou a fila de espera por leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), Covid. Somente a capital disponibilizou 155 leitos exclusivos para UTI Covid. No dia 23 de abril, Cuiabá já não havia nenhum morador da Capital nela, e contava com 13 pacientes, no entanto, no início da noite daquela data já não havia mais nenhum morador aguardando por leito, de acordo com a Central de Regulação de Urgência e Emergência.

Além disso, Cuiabá passou a apresentar melhora em outros aspectos relativos à Covid-19. Por exemplo, no final de março deste ano, quando houve o pico de mortes, o Hospital Referência à Covid-19 (antigo Pronto Socorro) chegou a ficar com 98% de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto. Já nesta quarta-feira (12), a ocupação é de 44,3%, sem nenhuma criança em UTI pediátrica na unidade hospitalar. Já no Hospital São Benedito, a taxa de ocupação dos leitos de UTI também está hoje em 41,6%. As duas unidades possuem 155 leitos exclusivos para tratamento contra o vírus e representam uma diminuição na taxa de ocupação de 45%.

Também foi possível observar que as internações e mortes por covid-19 de pessoas acima de 80 anos de idade apresenta redução na capital. Os moradores da capital – dessa faixa etária – são os únicos do grupo de idosos que já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19 há mais de um mês, ou seja, já passaram pelo período de produção de anticorpos. No mês de abril 53 pessoas tiveram alta no São Benedito e só nos últimos sete dias 18 pessoas receberam a notícia de que poderiam ir para as suas casas.

“É uma alegria que não cabe no peito. Estamos vivendo em tempos difíceis, mas eu acredito e tenho fé que ainda vamos melhorar mais. Cuiabá se estruturou, ampliou as vagas de UTI, de enfermaria, reorganizou a rede de atendimento para salvar e proteger a vida das pessoas. Nossa campanha de vacinação está fluindo bem, e com a ampliação de novos polos de imunização, a tendência é só diminuir os casos de Covid, não só na nossa Capital, mas no Estado inteiro”, comemorou o prefeito Emanuel Pinheiro. Ele relembrou ainda que até a data de hoje (12), mais de 145 mil pessoas já receberam a vacina na capital.