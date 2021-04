Cuiabá recebe 22.515 novas doses de vacina na tarde desta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu na tarde desta segunda-feira (5), mais 22.515 novas doses das vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. A Capital já havia recebido um total de 84.722 doses. Destas, segundo os dados do site Localiza SUS, foram aplicadas 64.058, sendo 45.975 como primeira dose e 18.083 como segunda.

Como já anunciado, com o recebimento das novas doses, a Prefeitura de Cuiabá irá ampliar a vacinação e a Capital terá dois novos polos de vacinação, contra a covid-19, que funcionarão no estacionamento do SESI Papa e na UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso).

O polo no Sesi Papa vai atender a população da região Norte e Leste. No local, está prevista a vacinação para aplicação da primeira dose, na modalidade tradicional e drive-thru, ambos com espera pós-vacina. Neste ponto, Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) se comprometeu em doar, além do espaço, a estrutura física, como tendas. O início das atividades será anunciado em breve.

Já o polo na UFMT passará a funcionar no próximo dia 13, no modelo drive-thru para aplicação da segunda dose da vacina. Os locais foram definidos após interlocução entre o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Evandro Soares da Silva, e o presidente da FIEMT, Gustavo Oliveira. O polo irá contemplar a região Leste da capital, além da região do Coxipó.