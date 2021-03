Cuiabá recebe mais 5.310 doses da vacina Coronavac nesta quinta-feira (11)

A Prefeitura de Cuiabá, em parceria com o Tribunal de Contas de Mato Grosso, apresenta nesta sexta-feira (12), às 8h30, os resultados do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) da gestão Emanuel Pinheiro em 2020. Dados apontam superação da meta de atendimento a demanda da Educação Infantil, de 0 a 3 nos na capital, passando de 36¢ em 2019 para 78,32¢ em 2020. O encontro será realizado via plataforma zoom ao vivo e contará com a participação do vice-prefeito José Roberto Stopa e do secretário de Governo Luís Claudio de Castro Sodré.

“Cuiabá trabalhou muito em 2020 para cumprir suas metas. Acompanhei como vereador o esforço da gestão para melhorar os serviços ofertados à população, mesmo em um ano duro de pandemia. As dificuldades foram muitas, mas o trabalho em equipe prevaleceu e tivemos grandes avanços para a população cuiabana, que serão apresentados nesta sexta, em parceria com o Tribunal de Contas de Mato Grosso, cumprindo também a responsabilidade da gestão com a transparência pública”, pontuou o secretário de Governo, Luís Claudio de Castro Sodré.

Dados apontam que no início da gestão, em 2017, o percentual de atendimento da demanda da Educação Infantil no município de Cuiabá era de 33,9%. Já em 2018, os números subiram para 35,54, chegando a 36 em 2019 e saltando para 78,32% em 2020.

Essas e outras informações sobre as metas da gestão Emanuel Pinheiro serão apresentadas nesta sexta (12), em relatório elaborado pelos gestores da Prefeitura de Cuiabá, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE), órgão responsável pelo acompanhamento e cumprimento do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI).

Instituído em 2012, o PDI tem como objetivo contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços públicos, fomentando e incentivando a adoção da gestão voltada para resultados em benefícios da sociedade. Pautado pela transparência e controle social, educação continuada, eficiência, inovação e planejamento, o PDI passou a auxiliar a Prefeitura no trabalho focado nas necessidades da população e na prestação de serviço eficiente.

Dentre os pontos avaliados estão o cumprimento das metas estabelecidas nos planejamentos estratégicos, bem como a transparência e as ações voltadas para a participação dos cidadãos.

No total, ele engloba cinco projetos, sendo eles: Projeto 1 – Apoio ao Planejamento Estratégico; Projeto 2 – Incentivo ao acesso à informação e à Consciência Cidadã; Projeto 3 – Orientação por meio de cursos presenciais e à distância; Projeto 4 – Controle Gerencial utilizando o sistema Geoobras; e Projeto 5 – Modernização Institucional.