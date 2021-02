Cuiabá receberá novas doses e planeja começar imunização de idosos até o dia 10

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, anunciou na manhã desta segunda-feira (8) que Cuiabá receberá novas doses de vacinas esta semana para dar sequência na campanha de imunização contra a Covid-19 na Capital. O prefeito Emanuel Pinheiro afirmou que após o recebimento das novas doses espera que a imunização continue o quanto antes, no mais tardar até a quarta-feira (10), seguindo a linha de imunização à princípio dos idosos com idades mais avançadas e assim por diante.

Cuiabá recebeu três lotes da vacina, sendo dois da Coronavac e um da AstraZeneca, totalizando 18.693 doses, que já imunizaram até este domingo (7), 18.340 pessoas, no Centro de Eventos Pantanal.

As pessoas vacinadas até o momento fazem parte dos grupos dos profissionais que atuaram na linha de frente do combate ao coronavírus, os idosos institucionalizados da Capital, além daqueles trabalhadores dos serviços de saúde que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.

A prefeitura também começou na última semana a ministrar a segunda dose da vacina, para aqueles que foram imunizados nas primeiras semanas da Campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar”. Até ontem (7), foram vacinados com a 2ª dose 2997 de trabalhadores que atuam na linha de frente contra a Covid-19.

“A nossa grande orientação é seguir o protocolo de segurança do Ministério Público, por no mínimo responsabilidade. As vacinas estão vindo, mas ainda não nos avisaram quantas estão vindo, não se avisa com antecedência, por isso que pedi para que fizesse a escala por faixa etária dos idosos. Estão chegando, acredito 30 mil doses para Mato Grosso e logo a secretária de Saúde, Ozenira Félix, vai nos informar quantos desse total será destinado para Cuiabá e vamos decidir quais idosos dessas faixas começarão a ser vacinados, sendo de 100 anos para baixo”, explicou. Uma tabela com a ordem de agendamento para a imunização dos idosos por faixa etária será seguida pele SMS, que espera imunizar todo o grupo desta categoria até o final do mês.

Entenda como realizar o agendamento:

PARA A PRIMEIRA DOSE:

-Entre no endereço eletrônico www.cuiaba.mt.gov.br e clique no banner “Vacina Cuiabá”;

-Caso a pessoa seja trabalhadora da área da saúde, ela deve clicar em pré-cadastro;

-Ao abrir a página do pré-cadastro, a pessoa deve preencher todos os dados solicitados depois enviar cadastro, em seguida é redirecionado para tela de horários, escolha a data e horário e confirmar, vai gerar um QR Code e uma declaração de que realmente é um trabalhador da saúde.

-A pessoa deve imprimir o QR Code com a declaração (na leitura do QR Code aparece a data e o horário do agendamento);

-Esta declaração deve ser assinada pelo gestor do hospital ou unidade de saúde onde a pessoa trabalha;

-Ao chegar no Centro de Eventos, a pessoa deve levar a declaração assinada pelo gestor, com o carimbo da instituição e um documento com foto;

-Os profissionais autônomos devem trazer a declaração com o carimbo profissional e um documento do Conselho de Classe que rege sua profissão.

PARA A SEGUNDA DOSE:

-Entre no endereço eletrônico www.cuiaba.mt.gov.br e clique no banner “Vacina Cuiabá”;

-Clique em pré-cadastro;

-Clique em agendar 2ª dose; vai para outra tela onde é solicitado o número do CPF depois clicar em consultar meu cadastro sendo redirecionado automaticamente para tela de horários;

-Na tela “Agendar sua triagem”, selecione o dia e o horário;

-Imprima o QR Code da 2ª dose, juntamente com a declaração de que é um trabalhador da saúde (que está na mesma página do QR Code). Essa declaração deve ser assinada e carimbada pelo gestor do hospital ou unidade de saúde;

-No dia agendado, a pessoa precisa levar o QR Code com a declaração assinada e o cartão de vacinação entregue a ele quando tomou a primeira dose. É imprescindível que a pessoa apresente o cartão de vacinação.

Importante: As pessoas que não fizeram o cadastro de agendamento para a primeira dose, deverão realizar o cadastro completo, sendo encaminhados para o agendamento da segunda dose.

Ressaltamos que para “SEGUNDA DOSE” é necessário que seja agendada conforme a data anotada a lápis pelo vacinador no Cartão de Vacina da primeira dose. Caso não consiga agendamento para a data especificada, a segunda dose pode ser agendada para dias posteriores, até o 28°dia após a primeira dose.