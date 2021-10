Cuiabá retoma as atividades do programa Bom de Bola Bom de Escola para cerca de 400 estudantes

O Programa Bom de Bola Bom de Escola foi retomado nesta terça-feira (19), em 04 polos da cidade, no CPA 4, Dom Aquino, Pedra 90 e Cophamil. Aos poucos os estudantes estão retomando as atividades que estão sendo realizadas de forma a cumprir as medidas de biossegurança. Em 2020 o programa atendia cerca de 800 estudantes na faixa etária de 6 a 14 anos.

Neste retorno, o programa irá atender cerca de 400 estudantes matriculados nas unidades educacionais da rede pública municipal de Ensino com a prática das modalidades futebol (nas terças e quintas-feiras) e futsal (nas quartas e sextas – feiras), nos períodos matutino e vespertino, sempre no contraturno escolar.

Segundo a coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, Marcela Rezende Guimarães Martins, nesse momento, em que a pandemia ainda não acabou, a opção para garantir o retorno do programa, foi o desenvolvimento das atividades concentradas no ensinamento dos fundamentos das modalidades esportivas. “Assim estaremos garantindo o bem estar dos estudantes e profissionais envolvidos no programa, com o distanciamento físico, uso de máscaras e a adoção de medidas de biossegurança”, destacou a coordenadora.

Bom de Bola Bom de Escola

Desenvolvido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), o programa foi retomado na gestão Emanuel Pinheiro com um novo perfil e se transformou numa ferramenta de cidadania, inclusão social, formação e de resgate da cultura esportiva cuiabana, com o projeto Meu Time, Minha Paixão.

Em 2018, no primeiro ano de atividades do programa, foram ofertadas 350 vagas.

Em 2019 foram atendidos 800 estudantes, e a procura por vagas gerou uma lista de espera cerca de 250 crianças.

Em 2020, o programa que é executado pelo Instituto para o Desenvolvimento Econômico, Ambiental, Esportivo e Social de Mato Grosso (IDEAES), planejava a ampliação do atendimento quando houve a pandemia e a interrupção das atividades presenciais.

Durante o período de aulas remotas, as aulas foram gravadas e disponibilizadas no @portaldaescolacuiabana (no canal do YouTube) e nas midias sociais do instituto.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado falou sobre a retomada das atividades presenciais do Programa Bom de Bola Bom de Escola. “Este é um programa esportivo e social que possibilita aos nossos estudantes terem uma formação integral, com atenção ao fortalecimento emocional, físico e social, uma prioridade da gestão Emanuel Pinheiro que investe cada vez mais numa Educação de qualidade, promovendo uma verdadeira transformação na vida das nossas crianças”, destacou a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado.