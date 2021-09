Cuiabá retomará atividades presenciais na rede publica no dia 27 de setembro

A Prefeitura Municipal de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, vai lançar até o final do ano um aplicativo com o mapeamento turístico da Capital. Na palma das mãos, o turista ou o próprio morador da cidade, poderá ter um roteiro completo do que fazer na zona rural e urbana: gastronomia, rotas das igrejas, Centro Histórico, rotas das cervejas artesanais, rotas dos balneários, pesca esportivas, eventos que constam no calendário da pasta e outros.

Entre os dias 9 e 10 de setembro, o secretário municipal de Turismo, Oscarlino Alves, juntamente com o secretário adjunto, Rogério Noronha, representantes da pasta e uma empresa especializada em guia de turismo estiveram mapeando a região em torno da rodovia Emanuel Pinheiro, a MT-251 – Estrada da Chapada dos Guimarães, até o complexo Salgadeira. Os trabalhos foram concentrados em apresentar a proposta do aplicativo e mapear os balneários, estâncias, pousadas, cachoeiras, trilhas e paredões que compreendem a região Capital.

“Esse trabalho de mapeamento das potencialidades turísticas que compreende Complexo da Salgadeira até Cuiabá, Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, faz parte do trabalho que está contido no plano de turismo que foi aprovado pelo Conselho Municipal de Turismo e validado pelo prefeito Emanuel Pinheiro.Então estamos finalizando esse primeiro trabalho das rotas turísticas e tudo isso está sendo catalogado e feito atualização dos dados das empresas que pertencem ao trade turístico. Ela vai para o cadastro eletrônico e em 90 dias, conseguiremos ter o aplicativo (portal do turismo) – para os turistas e população no geral”, explicou o secretário Oscarlino.

Turistas de outros estados ou estrangeiros, receberão informações no aeroporto Internacional de Várzea Grande – Marechal Rondon e também na rodoviária de Cuiabá. Outros meios de obter informações do aplicativo é nos CATs – Centro de Atendimento ao Turista – que serão implantados futuramente nestes locais. ” Os turistas irão saber desse aplicativo por meio de campanhas publicitárias no aeroporto, pelo CAT, que futuramente será também implantado no Museu do Rio e na Praça Rachid Jaudy. Temos o CAT móvel. Vai estar tudo na palma da mão do turista. Vamos rastrear os atrativos na estrada do Manso com o objetivo de vivenciar e fazer o turismo, como fizemos as rotas das trilhas , visitas aos balneários, degustamos a gastronomia. Sabemos com prioridade como funciona, onde é. E viemos com uma soma de conhecimento de uma agência especializada em turismo e com pessoas capacitadas”, comentou.