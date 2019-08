Cuiabá sedia 1º Seminário Regional do Centro Oeste para discutir educação

Seis pontes de concreto foram construídas pela Prefeitura de Cuiabá de 2017 a 2019, em diferentes comunidades da zona rural. O trabalho, coordenado pela Secretaria de Obras Públicas, resultou no levantamento das novas estruturas na Ecoville II, Distrito do Aguaçu, Rio Bandeira e Rio Paciência (Distrito do Coxipó do Ouro), e nos rios Aricazinho e dos Médicos (comunidade dos Médicos).

No total, foram mais de R$ 4 milhões investidos nas edificações, com recursos divididos entre Fonte 100 do Município e Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab). As demandas foram atendidas com base em um mapeamento feito ainda em 2017, o qual apontou as localidades com as situações consideradas de extrema urgência. As regiões apresentavam constantes problemas de travessia, principalmente durante o período chuvoso.

“Seguimos um compromisso feito com a população, que é o de fazer uma gestão voltada principalmente, àqueles que mais dependem de uma atuação do poder público. Dentro desse conceito, buscamos levar para a zona rural os mesmos avanços que estamos promovendo no perímetro urbano. Os morados corriam riscos e, por muitas vezes, ficavam ilhados pela falta dessas estruturas. Gradativamente, estamos mudando essa realidade e dando ao cidadão a dignidade que ele merece”, comenta o prefeito Emanuel Pinheiro.

OUTRAS AÇÕES

Paralelo as grandes construções, também são realizadas ações pontuais, no intuito de garantir uma mobilidade segura para condutores e pedestres. A atuação consiste na reforma e construção de pontes de madeiras ou substituição dessas estruturas por bueiro celular e tubular de concreto. O trabalho também segue um planejamento, pelo qual é levado em consideração as especificidades dos rios ou córregos que passam pelas comunidades.

Considerando somente o primeiro semestre de 2019, por exemplo, uma ponte de madeira foi construída e cinco passaram por reformas. Além disso, três travessias de bueiro celular e quatro de bueiro tubular foram edificadas. Conforme o cronograma de atividades, para os próximos meses já está programada a instalação de outras três estruturas no Recanto Tranquilo, Pai Joaquim e Santa Terezinha.

“Esse é um trabalho constante que é feito no perímetro rural e urbano. Em muitas situações, não e necessário construir uma grande ponte de concreto, mas também é necessário que alguma medida seja tomada. Nesses casos, temos adotado esse procedimento mais simples, que pode ser executado em prazo mais curto, mas apresenta a mesma qualidade e eficiência”, explica o secretário de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues.