Cultura publica lista preliminar de projetos habilitados e não habilitados ao recebimento de recursos da Lei Aldir Blanc

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer publicou nesta terça-feira (30), o resultado preliminar dos projetos selecionados no edital ‘Ribuliço’ 02/2021 que serão contemplados com recursos da Lei 14.017/2020 – Aldir Blanc. São 50 projetos selecionados no valor de R$ 5 mil e os 25 projetos no valor de R$ 2 mil. Todos os projetos foram analisados pela Comissão Especial da Lei Aldir Blanc Cuiabá.

Os projetos habilitados e não habilitados referentes aos segmentos de: Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual, Cultura Popular, Folclore, Literatura, Música, Patrimônio Histórico Cultural, Cultura Afro e Indígena Brasileira, podem ser conferidos no edital ao final do texto.

Aquele que se sentir prejudicado com o resultado do edital tem dois dias para recorrer, contando a partir de hoje. As alegações devem ser feitas na sede da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, situada à rua Barão de Melgaço , nº 3677, Centro. ” Passado esses dois dias, será publicada a lista final. Os autores dos projetos devem abrir uma conta em qualquer agência bancária e assinar o contrato na sede da Secretaria de Cultura, para receber o valor e executar o projeto. Até o dia 31 de dezembro o recurso estará nas contas dos aprovados”, comentou o secretário adjunto de Cultura, Justino Astrevo.

Os projetos aprovados no valor de R$ 2 mil destinam-se à exibição presencial no Centro Histórico da Capital, preferencialmente no Beco do Candeeiro, que está revitalizado e com programações culturais sendo realizadas constantemente. Mas, se o artista desejar apresentar, por exemplo, a iniciativa na Praça da Mandioca, poderá.