CURADORIA | Mulheres no AGRO: representatividade e inovação crescentes

Neste mês de março, vamos exaltar a liderança feminina no setor e nas inovações trazidas por elas para dentro e fora da porteira. O livro Mulheres do Agro traz histórias inspiradoras de mulheres que fazem a diferença no agronegócio. Exemplos de liderança, gestão, inovação e competência com um olhar sistêmico e humanizado sobre o dia a dia no campo. Todas as entrevistadas presenteiam os leitores com muita partilha de conhecimento em suas áreas de atuação. Histórias de mulheres que apesar dos momentos difíceis, das dores e lutas, não se colocaram no papel de vítimas, e se tornaram protagonistas de suas próprias histórias, servindo de exemplo para as gerações futuras. A todas as mulheres e homens que batalham por um agronegócio cada vez mais competitivo e sustentável, que este livro possa representar a luta diária que todos enfrentam, bem como a harmonia que se busca, independente de gênero, para fortalecer cada dia mais o setor. Boa leitura! Fontes: EMBRAPA, 2020. Disponível clicando aqui. Sinopse Livro Mulheres do Agro. Disponível clicando aqui.