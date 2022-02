Curso da Rotam treina profissionais da segurança para atuar em situações críticas

Várzea Grande vai receber um investimento de R$ 40,5 milhões em obras de pavimentação e recapeamento em diversos bairros da cidade. O investimento é resultado de três convênios assinados nesta terça-feira (08.02) pelo governador Mauro Mendes, o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, e o prefeito de Várzea Grande Kalil Baracat.

No total, serão recapeados 386,79 mil metros quadrados e pavimentados outros 19 mil m². As obras serão realizadas em 223 ruas de 21 bairros da cidade. Do valor total, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) irá repassar R$ 36,7 milhões para a Prefeitura de Várzea Grande, que entrará com R$ 3,8 milhões como contrapartida e será responsável por executar as obras.

“São três convênios importantes para trazer asfalto e qualidade de vida urbana. O Governo ajuda Várzea Grande, mas também Cuiabá e outras cidades. Hoje tenho orgulho em falar que não tem um município de Mato Grosso sem receber investimentos, em que o dinheiro do cidadão não dê retorno à sociedade”, salientou o governador Mauro Mendes.

O secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, lembrou que recentemente o Governo assinou um convênio para a construção de uma ETA no Chapéu do Sol, para ajudar a resolver o problema da falta de água em Várzea Grande, além de outras obras que beneficiam o município e a região.

“O governador Mauro Mendes tem um olhar especial para a região da planície pantaneira. Estamos fazendo a ponte do Parque Atalaia, resolvendo o BRT, ainda esse ano vamos lançar muitas obras para essa região”, assinalou.

O primeiro convênio prevê obras de pavimentação, drenagem e sinalização em 15 ruas do bairro Altos do Bela Vista, no valor de R$ 6,2 milhões. O segundo convênio é para pavimentação, drenagem e sinalização na rua Nova Esperança, no bairro Nova Esperança, em um valor de R$ 908,8 mil.

Por fim, R$ 33,3 milhões serão investidos no recapeamento de diversas ruas nos bairros Jardim Aeroporto, Embauval, Santa Isabel, Jardim Imperador, Novo Horizonte, Nova Várzea Grande, Ponte Nova, Nossa Senhora da Guia, Jardim Paula, Figueirinha, Panorama, Água Vermelha, Residencial Celestino Henrique, Eldorado/Cidade de Deus, Marajoara, Jardim dos Estados, Mapim, Jardim Glória e no Centro da cidade.

De acordo com o prefeito Kalil Baracat, Várzea Grande tem hoje uma demanda de aproximadamente 500 km de asfalto e uma malha urbana antiga. “Esse é um presente para Várzea Grande. Temos trabalhado muito para honrar os compromissos assumidos e o Governo tem nos ajudado, um Governo que recuperou as finanças, recuperou a credibilidade e faz investimentos em todas as cidades”.

Para o deputado estadual Eduardo Botelho, que destinou emenda para as obras de recapeamento, essas entregas são resultados do trabalho iniciado pela atual gestão em 2019. “Nós vemos melhoras em muitas áreas”, afirmou. O deputado federal Neri Geller, que destinou recursos para obras de pavimentação no Altos do Bela Vista, destacou a parceria com o governo, que resulta em melhorias para o cidadão.

Também estiveram presentes o ex-governador Júlio Campos, os deputados estaduais Paulo Araújo e Dilmar Dal Bosco, os secretários chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, chefe de Gabinete, Jordan Espíndola, de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, de Comunicação, Laice Souza, o presidente da Câmara dos Vereadores de Várzea Grande, Fábio Tardin, além de vereadores do município, secretários municipais e adjuntos.