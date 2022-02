Curso de Assistente em Administração é o primeiro com o selo Qualifica + VG

O programa ‘Qualifica+VG’, que tem por objetivo disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda, por meio da capacitação profissional envolvendo importantes parceiros, já está sendo colocado em prática. Deu início na manhã de hoje (7), o curso de Assistente em Administração, cujas aulas estão sendo ministradas no Auditório do Centro de Referência de Assistência Social (Creas), do bairro Água Limpa. Participam do curso 40 alunos divididos em duas turmas de 20, sendo uma no período matutino e outra no período vespertino.

O curso é o primeiro dos 30 cursos que o Governo do Estado, por meio da Setasc, contemplou o município no programa Ser Família Qualificação. Os cursos serão executados pelo SENAI (Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial) e pelo SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

“Estamos dando início aos cursos de capacitação, e isso nos deixa imensamente feliz, porque ocorre logo após o lançamento do projeto. Todos os esforços foram feitos para que possamos realizar todos os projetos idealizados para este ano de 2022, com a inserção de novos cursos preparatórios, bem com a ampliação de um número maior de inscritos. Esse curso de Assistente em Administração abre perspectivas para o concorrido mercado de trabalho”, destacou a secretaria de Assistência Social, Ana Cristina Vieira.

A professora, Ednéia de Souza Castilho disse que o Curso de Assistente em Administração visa preparar os futuros profissionais ou aqueles que queiram se capacitar neste setor, para atuarem em diversos segmentos que envolvem a administração, passando por áreas como financeiro, informática, logística e recursos humanos. “O curso de administração reúne diversos conhecimentos das áreas de exatas e de humanas, e pode abrir um leque de oportunidade para aqueles que queiram atuar neste setor”, disse.

A professora ficou surpreendida com o entusiasmo dos alunos que compõem essa primeira turma. “A procura por esse curso foi surpreendente. O setor requer profissionais capacitados, e este é um mercado de trabalho que está sempre em expansão”.

João Francisco do Nascimento, 14 anos, morador do bairro Jardim Paula 2, é um dos alunos do Curso de Assistente em Administração. Ele conta que a escolha do curso de capacitação foi por causa das aulas de informática, que ele tem interesse em se especializar no futuro. “Também tenho interesse na área de administração, e acho que fazendo esse curso vou poder me capacitar e me preparar para o futuro”.

Já Vilma Vitor de Oliveira, 36 anos, moradora do bairro Jardim Glória, é formada em Gestão Financeira, mas mesmo tendo um curso superior, não está ainda trabalhando na função. “Vi neste curso a possibilidade de ampliar os conhecimentos e desta forma melhorar o meu Curriculum. Quero muito atuar no setor de finanças, e gosto também de recursos humanos, por isso fiz a inscrição para essa capacitação. Quanto mais preparada eu estiver, mais chances eu terei de conseguir um bom emprego”, comentou.

QUALIFICA + VG: A marca Qualifica + VG foi criada para identificar os cursos dos parceiros da Secretaria de Assistência Social. O programa reúne diversos projetos de cursos de qualificação profissional de importantes parceiros da Prefeitura Municipal. Coordenado pela secretaria de Assistência Social de Várzea Grande, o programa conta com a parceria do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Setasc; SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial); SENAI (Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial); CDL (Câmara de Diretores Lojistas); IFMT (Instituto Federal de Mato Grosso), SESI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial); com apoio do GAAT (Gabinete de Apoio às Ações Transformadoras) e também com a participação da União Várzea-grandense de Bairros – UNIVAB.