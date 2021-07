Curso de bovinocultura de Leite é realizado em Guaraí

“Sou filha de produtor rural e na nossa propriedade, muitas vezes não temos o conhecimento adequado para executar bem determinadas atividades. O curso nos deu mais clareza e reforçou meu desejo de continuar trilhando por esse caminho”. Essas palavras são da jovem Luanna Ramos, que fez parte do grupo de alunos que participaram do curso de “Bovinocultura de Leite – Vaqueiro”, no município de Guaraí. O curso atende à uma crescente demanda na área de Formação Profissional no segmento da pecuária na região.

A cadeia do leite tem impulsionado a economia do centro-norte do Tocantins, juntamente com a expansão do setor agrícola. Por conta desse avanço, o Sindicato Rural de Guaraí tem recebido muitos pedidos de informações, cursos e qualificações para atuar nesse segmento econômico. Os participantes vêm em busca de informações e novas técnicas para melhorar o desempenho no campo ou mesmo para ir em busca de novas oportunidade de trabalho.

Durante uma semana intensa de aulas, os alunos do Senar tiveram lições sobre o comportamento e as características dos bovinos, focando no bem-estar e na qualidade de vida do animal. Para Walyson Aguiar, que trabalha no ramo e fez o curso, a qualificação foi muito importante: “a partir de agora sinto que vou ficar mais atento às técnicas de trabalho e com isso tenho certeza que vou conseguir ser mais produtivo no dia a dia”, comentou.

O presidente do Sindicato Rural de Guaraí, Adriano Fonseca, tem se empenhado para levar qualificação de qualidade para o setor rural do município. Ele acredita que o treinamento do Senar pode ser a motivação para que o produtor e o trabalhador rural precisam para produzir mais e melhor. “A gente está feliz por ofertar esses cursos no nosso município e só temos a agradecer o sistema Faet/Senar por estar nos apoiando nessas iniciativas, completou.

Para saber sobre a disponibilidade do curso, consulte o sindicato rural de sua região. Mais informações sobre notícias do agro, acesse nosso site: www.senar-to.com.br