Curso de Formação Mediadores de Leitura vai capacitar profissionais para a formação de leitores

Os empresários de Rondonópolis que possuem seus estabelecimentos próximos à BR-364, saída de Rondonópolis para Pedra Preta, solicitaram ao deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) intervenção junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), na última quinta-feira (25), para abertura de acesso que facilitará a passagem de caminhoneiros que transportam cargas. A duplicação da via desfavoreceu a entrada e saída de veículos entre a rodovia e às empresas.

Segundo Carlos Magno Alves da Mato Grosso Suspensões, com a duplicação da BR-364, foi bloqueado o acesso dos motoristas para as empresas e, isso, prejudica os empresários que correm o risco de perder clientes. “O único acesso agora, é o de terra. Na época de chuvas, ocorre a formação de erosões neste trecho que fica bastante danificado e constantemente temos que fazer a manutenção. Agora é difícil os caminhões manobrarem para virem aqui e, também, tem a questão da condução de veículos na contramão por causa dos buracos. Queremos este apoio com o acesso para facilitar a nossa vida, pois precisamos trabalhar”, posiciona o empresário.

Os motoristas de caminhões com cargas pesadas quando passam no acesso sem asfalto, chega a ter o veículo estragado pelas péssimas condições, explica a empresária Jackeline Desto da MT Cardans. “O motorista que tem o caminhão danificado, temos que arcar com os estragos para chegarem até a nossa empresa. O lucro que estamos ganhando, é o lucro que temos que cobrir o gasto do cliente”, lamenta.

Já Reginaldo da Guia Ferraz da MT Freios conta que a falta de um acesso adequado só traz prejuízos para as empresas, em que chega a ter caminhões que não arriscam entrar neste acesso com receio de tombar com as cargas.

Ao verificar de perto a situação e entender a reivindicação dos empresários, o deputado se comprometeu a apresentar essa solicitação diretamente ao Dnit. “Estamos dando apoio aos empresários. Estamos já mantendo contato com o Dnit para poder atender e ajudar a entrada e saída de veículos. O município fica prejudicado com a arrecadação do ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). Vamos estar em luta, vendo essa situação o quanto antes”, posiciona Claudinei.

Rodovia – A duplicação da BR-364 é um importante trecho para a exportação agropecuária de Mato Grosso, onde circulam diariamente caminhões de cargas pesadas que transportam produção agrícola e contribui com o escoamento dos grãos para diferentes partes do país.