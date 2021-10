Curso de Operação de Trator Agrícola é concluído com turma 100% feminina

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) e o Sindicato Rural de Campo Verde promoveram nesta semana um curso de operação de tratores agrícolas com um diferencial. A turma era composta inteiramente por mulheres. O treinamento foi concluído nesta sexta-feira (08.10) e chamou a atenção pelo interesse feminino na atividade, que vem crescendo a cada dia. O curso capacitou nove mulheres com conteúdo teórico – realizado no Núcleo de Capacitação Avançada (NAC) da cidade – e aulas práticas, no Parque de Exposições.

Daniela F. de Souza nunca tinha visto um trator de perto antes do curso. Ela veio de São Paulo para Campo Verde há poucos meses e viu no mercado agro uma oportunidade de crescer. “É uma área muito ampla, com muitas oportunidades. Terminando o curso, minha expectativa é trabalhar como operadora de trator. As aulas foram maravilhosas. A aula prática foi emocionante”, conta.

Larissa Guizzu tem 20 anos, é estudante de Agronomia e, ao contrário da colega Daniela, já tem muita vivência no campo. “Fui criada na fazenda a vida toda, mas encontrei muitas barreiras por ser mulher. Sempre tive vontade de operar máquinas, de estar na lavoura. O curso foi uma oportunidade, é a realização de um sonho. Na fazenda tinha as limitações e aqui no curso tive todo espaço para mexer, aprender, operar”, diz a estudante.

Ela acredita que esse tipo de curso facilita muito a inserção das mulheres na atividade. “Nós mulheres temos toda capacidade de estarmos numa turma junto com homens, tranquilamente. Porém, em uma turma só de mulheres, a compreensão, o apoio são diferentes. A gente se sente mais livre para errar, para fazer perguntas que aparentemente podem parecer bobas e isso facilita o aprendizado”, completa Larissa.

Ênio José Mattjie trabalha há 37 anos como instrutor e esta é a primeira vez que dá aulas para uma turma inteiramente de mulheres. “O aproveitamento do curso foi muito bom. As mulheres têm um diferencial, elas são mais cautelosas, mais caprichosas e veem as coisas de forma diferente. Elas estão entrando no mercado com força”, afirma Ênio, acrescentando que espera realizar outros treinamentos como este.

Sara Capelari tem 23 anos, estuda Agronomia e já trabalha desde os 18 em fazenda, no setor administrativo. Ela resolveu fazer o curso para migrar da área administrativa para a área técnica. “Sou apaixonada por máquinas, gosto muito da parte operacional e vi neste curso um caminho que vai me possibilitar ir para o campo”, conta.

Programação do Outubro Rosa – O presidente do Sindicato Rural de Campo Verde, Alexandre Schenkel, acredita na importância desse tipo de ação e na relevância dos cursos gratuitos de capacitação. “Essa turma feminina foi pensada como ação dentro na nossa programação do Outubro Rosa. Tivemos palestras sobre prevenção do câncer de mama e valorização da mulher do campo, ambas gratuitas e abertas à comunidade. Trouxemos esse curso do Senar-MT como ferramenta para que as mulheres se capacitem e tenham mais oportunidades”, afirma o presidente.