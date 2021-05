Curso do Senar atrai jovens interessados em trabalhar com Equídeos

Estudantes do curso de Zootecnia participaram do curso de “Doma Racional de Equídeos” no munícipio de Guaraí. O curso que tem como objetivo proporcionar o aprendizado de novas e modernas técnicas para domar animais, foi realizado pelo Sistema Faet/Senar com o apoio do Sindicato Rural do munícipio.

Para o universitário Filiphy Santos a experiência superou as expectativas e ele pretender dar continuidade aos estudos na área: “Após todos esses dias eu pude ver o quanto é excepcional essa área. Não só os animais foram lapidados, mas os alunos que participaram do curso estão saindo daqui com outra visão”, afirmou o estudante, que pretende se especializar em equídeos.

Durante o treinamento a instrutora do Senar, Camila Pavezi tratou de assuntos como o comportamento do animal, o perfil do domador, equipamentos e técnicas de manejo: “A base da doma racional é o respeito. A primeira coisa que os alunos aprendem é a paciência. Depois disso, aos poucos eles conhecem as técnicas, sempre respeitando o limite do animal”, explicou a instrutora.

Renata Santana

D.Com Sistema Faet/Senar

28 de maio de 2021