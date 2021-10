Curso do Senar Goiás ensina operar colheitadeira sem a presença da máquina

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) e o Sindicato Rural de Rondonópolis promoveram um encontro de produtores de bovinocultura de leite, na quarta-feira (13.10). O evento foi realizado em uma propriedade rural em São José do Povo, que é assistida pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar-MT. O encontro contou com a participação de produtores rurais, do superintendente do Senar-MT, Francisco Olavo Pugliesi de Castro, mais conhecido como Chico da Pauliceia, e do presidente do Sindicato Rural de Rondonópolis, Lucindo Zamboni Júnior.

Os participantes receberam instruções sobre o uso do BRS Capiaçu na suplementação dos animais fizeram um tour pela propriedade rural, observando de perto a utilização da variedade, assim como as orientações de plantio, colheita e a silagem. De acordo com o superintendente do Senar-MT, foi um dia de aprendizado aos produtores da região. “Foi um dia muito produtivo e de muita troca de conhecimento em que vimos a importância do capiaçu na suplementação do gado de leite, uma importante ferramenta que tem ajudado os produtores assistidos pela ATeG”, disse Chico da Pauliceia.

O técnico de campo credenciado ao Senar-MT, Leonardo Alves de Freitas, aproveitou para explicar sobre o funcionamento da ATeG. “Assim que o produtor se manifesta para participar do programa, a propriedade é cadastrada e passa a receber uma visita mensal e agendada do técnico, onde ele vai receber o suporte tanto técnico, quanto gerencial da propriedade através de um software específico para área de gestão da propriedade, sem custo algum. O programa funciona muito bem, atualmente temos 32 produtores de leite da região participando da ATeG”, disse.

Há 11 anos na propriedade rural especializada na produção de leite, a produtora rural Alessandra Alves Freitas, proprietária do Sitio Santo Antônio explicou o salto técnico e de controle de tudo que acontece dentro do sítio com a implantação da ATeG. “Antes fazíamos tudo de forma vaga. Assim que a consultoria começou aprendemos a fazer anotações e também através da inseminação artificial, melhoramos o nosso rebanho. Hoje os números que alcançamos falam por si, com 450 litros/dia de leite, aumentamos o plantel e temos mais novilhas para entrar no ano que vem, o que garante uma parte financeira estável e com possibilidade de melhorar ainda mais”, comentou.

O também produtor de leite Eduardo Poppi, da região do Campo Limpo, em Rondonópolis, aproveitou o evento para saber mais sobre a próxima atualização que fará no manejo das pastagens para as 120 vacas leiteiras de seu plantel. “Foi muito produtivo para aprender coisas novas, e principalmente aprimorar a plantação do capiaçu para fazer a silagem que é o que mais necessitamos hoje”, explicou.

O presidente do Sindicato Rural de Rondonópolis, Lucindo Zamboni Júnior, destaca que a ATeG traz um conjunto de informações para o produtor rural e de como interpretá-las para aumentar a produtividade e consequentemente os lucros da propriedade. “A ATeG é uma ferramenta muito importante para o produtor rural, pois leva a assistência técnica direto ao campo e o produtor tem na base essas informações, com o técnico indo in loco observando as imperfeições e fazendo os ajustes necessários”, falou.

Metodologia – Segundo o coordenador da ATeG, Armando Urenha, o método de trabalho é adequado de acordo com as necessidades de cada produtor. Inicialmente, os técnicos de campo credenciados ao Programa realizam o diagnóstico das propriedades e somente após essa análise são ministradas as orientações para a melhoria da produtividade. “Primeiramente é necessário conhecer cada realidade para que o técnico possa dar assistência da melhor forma possível. Ele vai conhecer aos poucos o gargalo de cada propriedade e orientar os produtores para obterem melhores resultados”.