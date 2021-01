Curso do SENAR MINAS ajuda adolescentes em redação do ENEM

O programa A Arte de Ser Adolescente ministrado pelo Sistema FAEMG/SENAR/INAES para jovens de Piumhi surpreendeu a todos ao dar uma “super ajuda” na redação do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, o ENEM. De acordo com a mobilizadora do Sindicato dos Produtores Rurais de Piumhi, Darci Garcia de Melo, foram várias mensagens dos participantes comentando como as discussões ajudaram na hora de escrever e de lidar com a pressão e a insegurança das provas.

O tema da redação foi “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”. A saúde mental é um dos temas abordados no treinamento, que foi ministrado pela instrutora Solange Regina Pinto Palmeira para nove jovens da zona rural no Lar São José, em parceria com o Sindicato e a Associação de proteção à maternidade, à infância e à adolescência de Piumhi (Apromip), que atende os filhos de trabalhadores rurais do município.

Solange (sentada, de colete), com os participantes de Piumhi

Solange conta que, no geral, o programa explica aos adolescentes as transformações típicas da idade. “Muitos adolescentes hoje sofrem de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, distúrbios alimentares… isso ainda é um tabu e o SENAR saiu na frente ao falar disso para que eles possam se cuidar. Eles ficaram muito felizes ao ver o tema justamente porque falamos disso”.

Ester Freitas Almada Vaz Silva tem 16 anos e fez o ENEM. Ela disse que o conteúdo ajudou não só a escrever a redação, mas também a ficar mais tranquila no geral. “O curso foi sensacional e superou minhas expectativas, todo adolescente deveria fazer. Quando vi a redação eu me lembrei de tudo e isso me fortaleceu. Fez total diferença para que eu conseguisse interpretar o tema, colocar meus pensamentos no texto e me concentrar. Sou muito grata, esse tema foi um presente por todo o nosso esforço no curso”.

A presidente da Apromip, Tatiana Almada, está encantada com o trabalho feito no A Arte de Ser Adolescente. Para ela, o curso fez toda a diferença na vida dos participantes. Ela também tem filhos que fizeram o Enem e disse que ficou emocionada com o trabalho. “Me emocionei ao ver o tema da redação e os depoimentos dos adolescentes. Estou emocionada até agora por ter contribuído para algo tão importante na vida deles. Só tenho a agradecer por essa parceria. A gente vê muita seriedade, muito comprometimento no Sistema FAEMG”.