Curso EAD sobre captação de recursos no setor cultural está com inscrições abertas

Produtores e agentes culturais de Mato Grosso interessados em conhecer ferramentas para desenvolver ou aperfeiçoar processos de captação de recursos que viabilizem seus projetos, podem se inscrever no curso “Captar recursos é uma arte”. O curso é gratuito e as inscrições estão abertas até 31 de maio. Os interessados podem se cadastrar aqui.

O curso é mais um dos projetos contemplados no edital MT Nascentes, via Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), que visa qualificar os profissionais do setor cultural. A capacitação é no formato de Ensino a Distância (EAD) e estará disponível de 01 a 30 de junho de 2021, na plataforma da Escola do Legislativo (ELMT), instituição parceira do projeto.

O formato do curso proporciona flexibilidade de horários e permite que o aluno concilie com sua jornada de trabalho e horários livres. O aluno terá acesso à vídeoaulas, arquivos complementares para download, e ao final do curso obter seu certificado.

As aulas serão ministradas por Elaine Thomé Parizzi, Ricardo Falcão, e Marcelo Estraviz que é o fundador da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR). O curso também contará com a colaboração de João Paulo Vergueiro, representando a ABCR, ele falará sobre a profissão do captador de recursos.

De acordo com a proponente do projeto, Elaine Thomé Parizzi, o processo de captação de recursos, seja público ou privado, é complexo. “Sabemos a dificuldade que é conseguir patrocinadores, apoiadores e parceiros para executarmos um projeto. Existem diversas fontes nacionais e internacionais, público e privado, e quem trabalha com captação de recursos precisa estar atento as particularidades de cada processo. Por isso a importância de se aperfeiçoar e atualizar sobre o tema”, destaca Elaine.

Serviço

Curso EAD “Captar recursos é uma arte”

Período de Inscrições: até 31 de maio de 2021

Inscrições: cadastre-se pelo link bit.ly/captarrecursoseumaarte

Aulas: de 01 a 30 de junho de 2021