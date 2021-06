Curso 'O Jovem no Mercado de Trabalho' simula processo seletivo

Conquistar o primeiro emprego é sempre um desafio para os jovens. Para auxiliar na preparação desse público, o Sistema FAEMG/SENAR/INAES lançou o curso piloto “O Jovem no Mercado de Trabalho”. A primeira turma foi formada em Ituiutaba, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais e o Centro de Atendimento Especializado para Adolescente – Conviver, onde foram promovidas as aulas na última semana.

“Preparamos o jovem, desenvolvendo as suas competências técnicas e socioemocionais. No curso, ele tem a oportunidade de fazer uma autoavaliação, refletindo sobre quem é e quais os seus sonhos e entendendo que, por meio do trabalho, é possível se desenvolver e ser o protagonista da sua própria trajetória profissional”, explicou a instrutora Ana Carolina Knychala Faria.

Com duração de 32 horas, as aulas simulam todas as etapas de um processo seletivo, com produção de currículo, entrevista e dinâmica de grupo. Os alunos também conversam sobre como podem se comportar e gerenciar as emoções para aumentar a empregabilidade. Segundo a instrutora, o curso também faz com que eles se sintam pertencentes à sociedade, a partir do momento em que percebem que têm pessoas que se preocupam com eles.

Reconhecimento

“Foi muito bom. Recebi várias dicas que vão me auxiliar para entrar no mercado de trabalho. Aprendi algumas coisas que não sabia, como fazer o currículo, por exemplo.” – Guilherme Oliveira Silva, de 14 anos

“O curso surpreendeu ao despertar para uma nova visão. No início, os jovens estavam apáticos, desacreditados em si mesmos, mas saíram com ideias novas e relevantes, passando a acreditar que são capazes. Mais uma vez, o SENAR MINAS se superou.” – Iris Aparecida Borges Nunes Miranda e Marina da Silva Pereira, mobilizadoras do Sindicato dos Produtores Rurais de Ituiutaba

“Desenvolver habilidades de relacionamento e comunicação, entre outras, é importante para o jovem que ainda não tem experiência profissional. Isso ajuda na preparação para a entrada no mercado de trabalho.” – Caio Oliveira, gerente regional do Sistema FAEMG/SENAR/INAES em Uberaba