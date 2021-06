Curso online de Excel e Word para servidores do TCE-MT chega a terceira etapa

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) lança, às 9h30 da próxima quinta-feira (1°), o primeiro Manual de Recursos do órgão, considerado o mais atualizado na área recursal de Controle Externo de todo país.

Elaborado pelos auditores da Secretaria de Recursos do TCE-MT (Serur), o manual consolida as normas e entendimentos sobre o sistema recursal do controle externo, tendo como objetivo subsidiar a atuação dos servidores que vão instruir o estoque de recursos no âmbito da Corte de Contas.

Conforme o secretário de recursos, auditor Manoel da Conceição da Silva, os recursos são de fundamental importância para o aperfeiçoamento das decisões monocráticas ou plenárias, pois permitem corrigir eventuais erros processuais, eliminar ambiguidades, suprir omissões e, sobretudo, produzir uma decisão mais justa.

“Em consonância com esse imperativo, intimamente relacionado com o ideal de justiça, a atual gestão do Tribunal cuidou de instituir um sistema recursal próprio e independente da auditoria, à disposição de todo aquele que tenha interesse jurídico afetado pela decisão e sinta a necessidade de rediscuti-la, pleiteando a emissão de outra que a substitua ou a integre”, pontuou o secretário.

Segundo Manoel da Conceição da Silva, entretanto, o desafio permanece, no sentido de conciliar ou assegurar a razoável duração dos processos com a resposta definitiva do Tribunal, que deve ocorrer em tempo hábil, sob pena de comprometer a própria efetividade do sistema de controle externo, em prejuízo da sociedade.

“Disso decorre a importância deste manual, ao fornecer orientações práticas que minimizem a ocorrência de vícios formais que inviabilizem o exame do pedido ou mesmo retardem sua apreciação. Busca-se, com isso, contribuir para favorecer o aperfeiçoamento das atividades institucionais confiadas ao TCE-MT”, salientou o secretário.

Antes do lançamento do Manual, que será realizado será realizado na Sala 2 da Escola Superior de Contas do TCE-MT, foi realizada uma capacitação dos auditores da secretaria que passarão a utilizar como referência no sistema recursal de controle externo o novo Manual de Recursos do órgão.

Estoque Zerado

Vale destacar que, em menos de três meses, a recém-criada secretaria zerou o estoque de processos recebidos desde o dia 10 de fevereiro. A Serur foi criada a partir da definição da nova estrutura e atribuições da área técnica da Corte de Contas, que levou em consideração a necessidade de o TCE-MT ampliar o foco na eficiência, tanto na gestão administrativa quanto no apoio estratégico ao controle externo.

Foram distribuídos 100% dos 65 recursos recebidos pela secretaria e, a partir de então, o foco da Pasta passou a ser a capacitação dos colaborares.

