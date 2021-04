Curso online de regência atende alunos de diversas regiões de Mato Grosso

“A Tempo – Curso de Regência” é um dos projetos contemplados no Edital MT Nascentes, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). O curso foi realizado em formato digital, nas semanas de 05 a 09 e 19 a 23 de abril, e contou com a participação de 62 alunos de diversas regiões de Mato Grosso e do país.

O curso abordou temas como: Elementos corporais básicos da estruturação gestual; Práticas gestuais em diferentes estruturas de compasso; Aplicação gestual em diferentes situações musicais; Técnicas de ensaio; Prática com repertório; Organologia e Teoria musical.

Idealizado pelo maestro da Orquestra Sinfônica CirandaMundo, Murilo Alves, o curso atendeu alunos dos níveis iniciante e intermediário, com experiências musicais que vão da banda de música à orquestras e grupos musicais escolares, religiosos e comunitários.

“Nas últimas duas décadas, me deparei com a difícil realidade dos regentes, especialmente em relação à formação. Muitos de cidades distantes enfrentam dificuldades para darem continuidade aos estudos musicais. E por meio da seleção no Edital, pudemos criar um curso que atendesse às demandas e expectativas desses alunos”, ressalta Murilo Alves.

O formato digital do curso possibilitou a participação de alunos de Cuiabá, Várzea Grande, Primavera do Leste, Sinop, Nobres, Campo Verde, Rondonópolis, e de lugares mais distantes como Cocalinho, cidade localizada a 865 km de Cuiabá. O curso contou ainda com a participação de alunos de Rondônia, Goiás, Paraná, Pernambuco e São Paulo.

“O curso se revelou como algo fundamental, que há muito tempo fazia parte do anseio dos estudantes de regência e regentes de bandas, orquestras e outras formações musicais”, reforça o maestro Murilo Alves.

Murilo Alves é Licenciado em Educação Artística/Música e bacharelando em Regência pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Possui mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea também pela UFMT. É maestro da Orquestra Sinfônica CirandaMundo e presidente do Instituto Ciranda – Música e Cidadania, instituição que desde 2003 desenvolve ações na área da música em Mato Grosso.