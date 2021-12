Curso online ensina a transformar ideias em projetos estruturados

Começa nesta quinta-feira (09.12), às 19h, o curso “Se organizar direitinho, todo mundo cria”, sob mentoria do gestor criativo e publicitário Alexandre Cervi. Selecionado no edital MT Nascentes, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), o curso é gratuito e segue nos dias 10, 13, 14 e 15 de dezembro, via Zoom, das 19h às 21h.

Direcionado à profissionais das artes e comunicação, os três módulos do curso abordam temáticas como economia compartilhada e colaborativismo, coesão e composição, performatividade e auto-ficção, e storytelling. Por meio de composições de referências visuais e sonoras, os inscritos serão introduzidos à prática da coleção organizada como forma de elevar uma ideia ao patamar de projeto estruturado, passível de ser realizado.

Para participar, é necessário inscrever-se no site www.aprimeiropiso.com, para receber o link de acesso. O curso tem conteúdo gravado que corresponde a 5 horas de aula – incluindo vídeos, pesquisa e referências pessoais – mais 15 horas via Zoom. Ao final de cada reunião, uma hora para plantão de dúvidas será disponibilizada a quem se interessar. Além disso, o facilitador disponibilizará no Spotify algumas playlists de inspiração criadas por ele.

“Um dos pontos tratados no curso diz respeito ao ato de tirar um objeto ou elemento de seu contexto original e reordená-lo num novo contexto, iniciando assim uma coleção. Isso se dá a partir de uma escolha individual e muito artística, cujo sentido é dado por quem o faz. Já a noção do diário nos diz que é importante registrar o que está sendo feito, como uma linha do tempo. No fim, é todo esse processo que nos leva ao progresso na criação”, explica Alexandre Cervi.

Serviço

Curso online “Se organizar direitinho, todo mundo cria”

Quando: dias 09, 10, 13, 14 e 15 de dezembro, via Zoom, das 19h às 21h

Inscrição e informações: www.aprimeiropiso.com

