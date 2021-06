Curso promovido pelo Estado mobiliza comunidade para combater incêndios florestais

O governador Mauro Mendes afirmou que já no segundo semestre deste ano, o Governo de Mato Grosso vai estar com 1500 km de rodovias estaduais sendo asfaltadas.

A declaração foi dada em entrevista ao programa Resumo do Dia, da TV Brasil Oeste (TBO), na noite de terça-feira (22.06).

“No segundo semestre deste ano, vamos ter 1500 km de rodovias sendo asfaltadas. Nenhum estado brasileiro chega perto disso. Estamos realizando o maior investimento público da história desse estado. E são obras que já estão acontecendo”, relatou.

As obras citadas por Mauro Mendes fazem parte do programa Mais MT, que prevê investimentos de R$ 9,5 bilhões até 2022, em todas as áreas.

O governador pontuou que somente nos dois primeiros anos de gestão, 870 km de rodovias estaduais foram asfaltadas, em todas as regiões. Exemplo disso é a entrega do asfalto novo da MT-351, no Distrito de Aguassu, e a pavimentação da MT-402 até o Coxipó do Ouro, na Baixada Cuiabana; os 30,5 km na MT-140 entre Vera e Santa Carmem, na região Médio-Norte; os 37 km de asfalto novo na MT-338, entre Itanhangá e Tapurah, no Teles Pires; e os mais de 54 km na MT-343, entre Cáceres e Porto Estrela; só para citar algumas.

Além do asfaltamento e recuperação de rodovias, Mauro Mendes destacou os investimentos para a construção de pontes nos 141 municípios de Mato Grosso.

“Estamos com um grande programa de construção de pontes de concreto. E também outras 5 mil pontes de pequeno e médio porte em parceria com os municípios. A gente compra as pontes e entrega aos municípios, que fazem a instalação. Estamos fazendo um grande programa de substituição dessas pontes de madeira que vivem causando transtornos em todo o estado, atrapalhando o ir e vir e as atividades econômicas nos 141 municípios. É o maior programa de pontes da história desse estado e do Brasil”, pontuou.

Na entrevista, o chefe do Executivo também falou sobre os investimentos na Educação, Saúde, Segurança, Assistência Social, Regularização Fundiária, Cultura e Esporte. Confira os melhores trechos:

Saúde: “Só aqui na Capital, estamos com dois hospitais em construção. Retomamos o Hospital Central, que ficou 34 anos parado, e vai ser o maior e o melhor hospital de Mato Grosso, além do Hospital Julio Muller, que também estava parado desde 2013. No Julio Muller já contratamos a empresa, que está finalizando o projeto executivo para, assim que aprovado, iniciar as obras. Só nesses dois hospitais, são mais de R$ 300 milhões de investimento. Estamos reformando todos os regionais. Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Cáceres já foi reformado e ampliado uma parte, Colíder estamos inaugurando mais 30 leitos. Já estão em processo de construção quatro novos regionais no interior, em Tangara, Juína, Alta Floresta e Confresa, no Araguaia. Lá no Araguaia, as pessoas tinham que andar mais de 1 mil km pra ter atendimento. Ajudamos também as prefeituras do interior a melhorarem as estruturas dos hospitais municipais.

Reabrimos a Santa Casa, que hoje é o Hospital Estadual Santa Casa e ampliamos o Metropolitano, em Várzea Grande, que era muito ruim, tinha 58 leitos, e agora está com 278 leitos. Vamos construir um grande Centro de Distribuição e Armazenagem do Estado de Mato Grosso. Economiza muito com segurança, aumenta eficiência e baixa o custo, pois hoje a maior parte desses locais de armazenamento são alugados. O Estado já licitou, vai ser ali na Avenida dos Trabalhadores, demos a ordem de serviço e nos próximos dias vamos dar início à construção desta importante obra que vai atender não só a Saúde, mas todos os órgãos e secretarias do Estado de Mato Grosso.

Abrimos o Centro de Triagem Covid-19 na Arena e mais de 200 mil pessoas foram atendidas ali. Está de parabéns o secretário Gilberto e equipe. E nos próximos dias vamos lançar um programa para retomar as cirurgias eletivas, com 50 mil cirurgias”.

Assistência Social: “Temos feito um grande trabalho na Assistência Social. A minha esposa e primeira-dama Virginia Mendes tem atuado de forma voluntária junto à nossa Secretaria de Assistência Social e capitaneado muitos projetos, como o SER Família, que garante ajuda fixa a milhares de famílias. E mais recentemente, o SER Família Emergencial, que está ajudando 100 mil famílias de baixa renda por cinco meses nesse período de pandemia. Só no ano passado distribuímos mais de 330 mil cestas básicas e neste ano estamos distribuindo outras 500 mil”.

Educação: “Temos 35 escolas novas sendo construídas e outras 25 em reforma e ampliação completa. Depositamos R$ 3,5 mil para todos os professores do estado comprarem notebook de última geração. Poucos estados têm isso, é uma ferramenta de trabalho para a qualificação e melhorar o desempenho. Estamos bancando a internet para esses profissionais e estamos em processo para adquirir internet para os 400 mil alunos acessarem os conteúdos de educação. Entregamos novas apostilas com padrão de qualidade das melhores escolas privadas. Estamos criando um ambiente que estimule alunos e professores e, com isso, melhorar o ensino, com novas metodologias, qualificação e métodos inovadores”.

Segurança: “Estamos comprando as pistolas Glock, que são as mais modernas do mundo, para os nossos policiais militares, civis e bombeiros. Compramos rádio digital e estamos expandindo essa tecnologia para todo o interior, porque antes os bandidos compravam esses radinhos analógicos e conseguiam escutar a frequência da Polícia. Nossos policiais estão bem preparados, bem treinados e bem motivados. Vamos construir nova sede da Politec, ampliar e reformar o quartel general da PM e estamos com obras em delegacias, batalhões e outras dezenas de unidades da nossa Segurança. Inauguramos o Plantão 24h da Mulher, a nova Delegacia da Mulher em Cuiabá, novo complexo de Delegacias em Sinop. Nossa meta é construir 4 mil vagas novas em presídios. Entregamos o presídio de Várzea Grande, com 1008 vagas. A obra estava indo e vindo desde 2008, nós pegamos e finalizamos. Entregamos a PCE com mais 436 vagas. Já autorizei mais dois raios com 872 vagas. Estamos ampliando no Presídio de Peixoto de Azevedo, em Sinop. Trocamos boa parte da frota de veículos e pagando mais barato. Antes, uma camionete totalmente equipada era alugada por R$ 6,8 mil. Hoje alugamos por R$ 3,6 mil, porque o Estado paga em dia e tem fama de bom pagador”.

Regularização Fundiária: “Hoje o Intermat está com outra cara e entregando bons resultados. Nos quatro antes anteriores à gestão, foram entregues pouco mais de 2 mil títulos. Em 2019, entregamos em torno de 1700 títulos. No ano passado, mesmo com pandemia, foram mais de 2700 títulos. E esse ano estamos com expectativa de mais de 4 mil títulos. E os nossos títulos já vem registrados em cartório, é coisa séria”.

Esporte e Cultura: “Retomamos o bolsa atleta por meio do programa Olimpus MT e nos últimos dias vários dos bolsistas ganharam medalhas no Troféu Brasil de Atletismo. São centenas de atletas que estão recebendo esse apoio e tem trazido grandes resultados. Estamos apoiando esses atletas. Em parceria com as prefeituras, quando a pandemia acabar, vamos retomar os jogos escolares e melhorar diversos equipamentos esportivos. Fizemos mudanças estruturais na Arena, porque nada funcionava ali, tava tudo meio detonado, até o gramado. Conseguimos colocar o estádio em excelentes condições e recebemos esses elogios do presidente da Conmebol, do presidente da federação do Chile…

Na Cultura, fomos um dos estados que melhor executaram a Lei Aldir Blanc, estamos com editais em andamento, lançamos recentemente o edital Movimentar e temos visto estas ações dando resultados, com centenas de projetos culturais sendo colocados em operação. E vai ter mais recurso próprio do estado este ano para o setor.

Estamos com o projeto do Parque Novo Mato Grosso. Vai ter um grande autódromo, um autódromo noturno. Só Cuiabá vai ter isso no Brasil. Vamos ter área para shows e eventos, área para grandes feiras, como a Agrishow que tinha antigamente, para lotar hotéis, shoppings, prestadores de serviços e gerar milhares de empregos. Vai ser uma área multieventos, com estacionamento para 10 mil veículos. Uma área de 300 hectares com muita segurança, com batalhão da Cavalaria da Polícia Militar. Vai ser um belíssimo espaço que nós cuiabanos e mato-grossenses vamos ter muito orgulho.