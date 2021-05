Curso sobre nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos terá início nesta quarta-feira (19)

Tony Ribeiro/TCE-MT

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), em parceria com Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), prorrogou por um ano o acordo que estabelece a cooperação entre as duas instituições na realização de atividades de capacitação de seus servidores, tanto em modalidade presencial, quanto a distância.

Deste modo, Tribunal e Ministério Público deverão desenvolver, elaborar e prover apoio técnico aos programas e projetos a serem definidos para a implementação do acordo, assim como acompanhar os resultados alcançados pelos projetos, a fim de otimizá-los ou adequá-los, se necessário.

Com o mesmo objetivo, o órgão também firmou, no início do mês, termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça do Estado (TJMT). O convênio prevê o desenvolvimento de atividades conjuntas entre Escola Superior de Contas e Escola Superior da Magistratura (Emagis-MT).

Com relação ao MPMT, o acordo foi assinado em fevereiro deste ano e estabelece que os envolvidos auxiliem na mobilização do público alvo para a participação nos eventos e cedam, reciprocamente, vagas em cursos de Ensino a Distância (EAD) e presenciais, com interesse de ambos os partícipes.

Assim, TCE-MT e MPMT deverão ainda disponibilizar todos os dados necessários à implementação dos eventos. A execução destas metas, com previsão de início e término para cada uma das atividades propostas, está estabelecida em cronograma anexo ao termo de cooperação e se estendem até fevereiro de 2022.

Parceria entre TCE-MT e TJMT

Vale destacar que, somados, os esforços das duas instituições resultarão em melhoria na sua atuação e capacidade de atendimento, fortalecendo o trabalho de aperfeiçoamento funcional dos membros e servidores, nas modalidades presencial, virtual e à distância.

Neste contexto, o presidente do Tribunal, Guilherme Antonio Maluf, chama a atenção para a excelência comprovada dos profissionais de ambas as instituições, que, a partir de agora, poderão se ajudar mutuamente. “Tenho certeza que esta parceria dará muitos frutos e que o TCE honrará o convênio que estamos assinando”, disse.

O convênio prevê ainda a elaboração de projetos, pesquisas, estudos e produção científica; disponibilização recíproca de artigos, atos normativos; colaboração na mobilização do público-alvo e na divulgação das atividades conjuntas e dos resultados alcançados. Vale destacar que o Termo de Cooperação não prevê transferência de recursos entre os signatários.

