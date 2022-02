Curso Técnico em Floresta é oportunidade para quem procura formação de gratuita

Toda semana a editoria #EducaçãonoCampo traz informações sobre as capacitações gratuitas do Senar Mato Grosso do Sul, e nesta quarta-feira (16), não será diferente. Estão abertas as inscrições para o curso de nível Técnico em Florestas no município de Três Lagoas. A capacitação é presencial e com duração de dois anos e carga horária de 1.300 horas.

Processo Seletivo

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site senarms.org.br/processoseletivo e o aluno deve acompanhar todas as etapas da seleção seguindo as informações do edital.

São 40 vagas ofertadas. Para participar o candidato deve, obrigatoriamente, ter concluído o ensino médio e preencher corretamente todos os campos e documentos conforme constam no edital.

Aulas presenciais

As aulas acontecem na sede do Sindicato Rural de Três Lagoas, de segunda a sexta-feira, com a opção de estudar no período vespertino, das 13h às 17h, ou no período noturno, das 18h às 22h. A previsão para o início das aulas é no final de março.

O conteúdo do curso vai desde a etapa de produção, colheita e comercialização até a legislação ambiental, segurança no trabalho e operação de equipamentos agrícolas.

Mercado

De acordo com o Caged, o setor florestal que inclui produção de florestas nativas e plantadas e atividades de apoio em Mato Grosso do Sul, fechou o ano de 2021 com saldo positivo de 983 contratações. O segmento é destaque entre as atividades agropecuárias.

Com certificado em mãos, o aluno pode atuar como empresário de produção de mudas de árvores nativas e exóticas e em viveiros, empresas de florestas plantadas, instituições públicas e privadas ligadas a agroindústria e meio ambiente, operação e manutenção de máquinas, topografia e georreferenciamento além da assistência técnica.

Clique e conheça o edital.