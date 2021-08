Curso vai orientar profissionais da rede pública municipal de ensino que estejam gestantes ou no puerpério

Agosto é o mês dedicado ao aleitamento materno. Pensando na saúde e bem estar das profissionais gestantes ou puérperas da rede pública municipal de Ensino, a Secretaria Municipal de Educação, por meio da Coordenadoria de Promoção de Pessoas, realizará no próximo dia 11 de agosto, às 14h, uma palestra sobre o tema. O evento, ‘Amamenta Educação’ é direcionado as servidoras da Educação e será realizado totalmente online, transmitido pelo Google Meet, com o objetivo de contribuir para que as servidoras gestantes tenham uma gravidez saudável.

A coordenadora de Gestão de Pessoas, a psicóloga Gabriela Ticianel Schrader explicou que a partir deste semestre, a Equipe do setor Psicossocial/Saúde do Trabalhador, está realizando uma série de ações que englobam palestras online e informativos sobre as atividades do setor e cuidados que todos devem ter visando a saúde e uma vida saudável.

Palestra

O curso promovido pela Coordenadoria de Promoção de Pessoas é uma alusão ao Agosto Dourado e visa incentivar e estimular a amamentação.

Para participar da palestra as interessadas devem acessar o link, https://forms.gle/2fK2dq8FggNenaLy6 e fazer suas inscrições.

Durante o evento, os técnicos da equipe do setor Psicossocial/Saúde do Trabalhador abordarão temas como a Amamentação – posição, pega, ordenha, cuidados com a mama, problemas na amamentação, mitos e verdades; Alimentação Saudável; Exercícios pós parto e cuidados com os Recém Nascidos; Licença Maternidade e Aspectos emocionais do puerpério.

Agosto Dourado

A Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM), comemorada normalmente entre os dias 1º a 7 de agosto, tem como tema este ano, “Proteger a amamentação: uma responsabilidade de todos”. A temática foi definida pela Aliança Mundial para Ação de Aleitamento Materno (WABA). De acordo com a entidade, o aleitamento materno é um direito humano que precisa ser respeitado, protegido e cumprido por todos.

Segundo especialistas o aleitamento materno é a melhor forma de alimentação para o bebê. Além disso, o ato de amamentar vai além da questão alimentar, mas envolve também fatores afetivos, psicológicos, de desenvolvimento e sociabilidade da criança.

Serviço:

Curso para Gestantes e Puérperas – Amamenta Educação

Público alvo: profissionais gestantes ou puérperas da Secretaria Municipal de Educação que estejam grávidas ou puérperas

DATA: 11/08

HORA: 14h às 17:30h

LOCAL: Transmissão pelo Google Meet

INSCRIÇÕES – https://forms.gle/2fK2dq8FggNenaLy6

Vagas: 50 servidoras