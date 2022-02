Cursos de curta e longa duração estão sendo realizados em Várzea Grande  

Como parte das medidas preventivas à pandemia da Covid-19, a Secretaria de Assistência Social de Várzea Grande teve de suspender – em 2020 e parte de 2021 – a realização de vários cursos de capacitação profissional, além da migração para o sistema online de cursos que já estavam em operação. Agora com um ambiente mais favorável, está sendo possível dar seqüência a vários projetos e programas voltados a qualificação de jovens e adultos.

Como explica a secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira, o programa Qualifica + VG, lançado recentemente, traz um leque de oportunidades para aqueles que desejam se empreender e para os que queiram se aperfeiçoar em uma área que possibilite a inserção imediata ao mercado de trabalho. “Neste semestre, serão realizados 51 cursos para cerca de 1.200 pessoas e, este número está crescendo diariamente pela iniciativa de mais parceiros dispostos em ajudar no fortalecimento do Programa, juntando esforços a Prefeitura de Várzea Grande, Governo do Estado, IFMT, Senar, Senai, Senac e CDL”.

Ana Cristina destacou que os cursos são de curta e longa duração, porém todos habilitados. “As aulas são ministradas por profissionais altamente capacitados, e o mais importante, todos os alunos que concluem os cursos recebem Certificado de Qualidade”, assegurou.

A secretária explica ainda que cada unidade do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS – elabora a sua agenda de cursos de acordo com a agenda disponível de cada parceiro. “Depois de definido o número de vagas, abre-se as inscrições para o público interessado. Vale ressaltar que os cursos são rotativos, o que significa que estarão sendo realizado nas unidades dos Centros de Referência em Assistência Social, bem como na Subprefeitura e em órgão e instituições não governamentais, que dispõem dos seus espaços para a realização dos cursos”.

Na unidade do CRAS do Cristo Rei, estão abertas as inscrições para o curso de Informática Básica, Pedreiro e Alvenaria, Cozinheiro e o curso de Língua Brasileira de Sinais (libras). Na unidade do Jardim Glória, os cursos de confecção de boneca em tecido, confecção de peças intimas e jardinagem. Na unidade do Santa Maria, estão abertas as inscrições para os cursos de Pedreiro e Revestimento, Confecção de Crochê Básico e Barbante e também a Confecção de Boneca em Tecido. E no Cras do São Mateus, Assistente em Logística e Produção de Polpas de Frutas.

Ana Cristina disse que em função da necessidade de continuar mantendo a segurança de alunos e professores, os cursos têm número de vagas limitadas, porém se a procura for grande e havendo a necessidade, serão formadas novas turmas. “A determinação do prefeito Kalil Baracat é que toda a população possa ser atendida com capacitação profissional em todas as áreas do conhecimento. Estamos trabalhando para melhorar e ampliar ainda mais as atividades certificadas pelo programa Qualifica + VG”, pontuou.