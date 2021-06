Cursos do SENAR-PR oferecem apoio para as atividades dentro da propriedade

Nesta sexta-feira e sábado (18 e 19.06), ocorre o quinto módulo do MTBeef 2021. Com o tema Maximizando Uso das Pastagens Em busca do Aumento da Produtividade Animal, o módulo acontecerá de forma presencial, no município de Primavera do Leste. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) é parceiro do evento.

O supervisor do programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar-MT, Marcelo Nogueira, faz a abertura deste módulo falando um pouco sobre o programa e a importância de levar conhecimento técnico de forma simplificada aos produtores rurais. Marcelo também falará sobre as perspectivas de crescimento da pecuária em Mato Grosso.

Entre os assuntos abordados por pesquisadores e especialistas da área estão: Os aspectos técnicos e práticos do uso eficiente de adubos em pastagens tropicais, cerca elétrica como ferramenta para manejo de pastagens, principais tecnologias aplicadas na produção de silagem, entre outros.

A quarta edição do MTBeef conta com um curso intensivo de duração de nove meses que vai de fevereiro a outubro, dividido em nove módulos, com encontros mensais presenciais ou online. Os temas abordados envolvem melhoramento genético e reprodução, confinamento, pastagens, economia pecuária, sanidade animal, gestão de pessoas, entre outros.

Realizado pela empresa de consultoria de pecuária de corte, Gesta’Up, o evento tem como objetivo reunir e preparar produtores e gestores com competência para gerenciar grandes projetos de pecuária de corte com foco na máxima rentabilidade.

Além da parceria, o Senar-MT disponibiliza em seu portfólio, de forma gratuita, cerca de dez treinamentos voltados à pecuária de corte. Entre eles estão: inseminação artificial, vacinação contra brucelose, manejo de gado de corte, agente sanitário em saúde animal, entre outros.

O quinto módulo será realizado respeitando as regras de biossegurança, com vagas limitadas para evitar aglomerações. Os interessados devem se inscrever através do link https://gestaup.com.br/ .