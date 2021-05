Cursos sobre plantas medicinais e boas práticas na manipulação de alimentos são ofertados para comunidades indígenas do Uiramutã

Levar conhecimento e aprimorar as tradições indígenas foi o principal objetivo dos treinamentos realizados nas Comunidades Indígenas do Ticoça, Maracanã II e Flexal, no Município de Uiramutã. Os treinamentos realizados fazem parte do Programa de Formação Profissional Rural-FPR- do Senar e aconteceram na última semana, capacitando mais de 40 indígenas da região.

A realidade dos indígenas das Comunidades Ticoça e Maracanã II será diferente depois dos treinamentos levados pelo Senar. Quem destaca essa realidade é a Pajé e Curandeira, Umbelina Viriato. “Nós aprendemos muito mais sobre as receitas medicinais com o curso do Senar. Essa oportunidade de conhecimento sobre as plantas medicinais será implantada dentro da nossa comunidade indígena e nos ajudará muito”, destacou Umbelina.

Kaio Mattos, Engenheiro Agrônomo que ministrou o curso de plantas medicinais, na Comunidade do Ticoça, explica que além de capacitar, os cursos aprimoram os conhecimentos de cada participante. “Trabalhamos desde a produção até o beneficiamento da matéria prima. Passamos por diversas etapas, tais como o conhecimento das plantas que estávamos abordando, discussão sobre a legislação e fatores que afetam a produção das plantas medicinais, aromáticas e condimentares”, explicou o instrutor do curso.

Além das teorias, as aulas práticas também fizeram parte do cronograma estabelecido para os cursos, durante os quais foram colocadas em prática as aulas teóricas de cada temática. Por exemplo, durante o treinamento de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, na Comunidade Indígena do Flexal houve preparação de alimentos, em que os participantes puderam aprimorar as técnicas apresentadas. As boas práticas de preparação são um conjunto de princípios e regras para o correto manuseio de alimentos, abrangendo desde as matérias-primas até o produto final.

Sílvio de Carvalho, Presidente do Sistema FAERR/SENAR, destaca que o Senar é a escola que dissemina os avanços da ciência e das novas tecnologias, capacitando o homem do campo com cursos por todo Estado de Roraima. Nesses cursos são distribuídas cartilhas, material didático de extrema relevância no auxílio da construção do conhecimento e na fonte futura de consulta e referência, destacou o Presidente.

Os treinamentos contaram com a parceria das Secretárias de Meio Ambiente e Turismo de Uiramutã e da Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN. Além dos cursos presenciais, o Senar também oferece cursos online no portal ead.senar.org.br. Para conhecer os cursos presenciais disponíveis pelo Senar Roraima, entre em contato com o Sindicato de Produtores Rurais de seu município ou com a Administração Regional do Senar Roraima.

Assessoria de Comunicação Senar Roraima

facebook.com/Sistemafaerrsenar

instagram.com/faerrsenar