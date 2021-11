Curta metragem “Escutando e Vendo” será exibido em Cuiabá

O curta metragem “Escutando e Vendo”, selecionado no edital MT Nascentes, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), estreia no dia 25 de novembro, às 19h. A exibição será na sala de cinema do Sesc Arsenal, em Cuiabá. Logo após haverá um bate papo com a diretora Danielle Bertolini. A produção foi realizada em Nova Xavantina (a 660 km de Cuiabá) e partiu do questionamento “a soja mudou a sua vida?”.

O projeto foi realizado durante o início da pandemia de covid-19, e é resultado de um processo colaborativo. A equipe do filme entrevistou moradores do município. O resultado é um filme no qual é possível ver a generosidade e vitalidade de pessoas que compartilharam um relato de suas vidas sob o prisma da soja, trazendo um recorte plural sobre os efeitos da produção de soja em Mato Grosso.

“Ouvir, escutar histórias e ver o mundo através das telas é a essência de realizar um documentário, de fazer cinema, e foi o resultado que alcançamos e está presente no título ‘Escutando e Vendo’”, diz Danielle Bertolini.

O filme conta com a produtora paulista MiluSPanda, de Milena de Moura. O projeto teve também a contribuição da pesquisadora Rosely Sanches, do fotógrafo Marcelo Okimoto, da montadora Clara Lazarim, e trilha sonora de Danilo Bareiro.

Para a cineasta Milena Moura “fazer o filme foi como abrir uma pequena janela, um rastro de sol durante a pandemia, uma voz de diálogo com pessoas que vivem em uma realidade que antes eu desconhecia. Fizemos o filme possível durante um ano que foi bastante duro com todos nós e em torno dele nos unimos para celebrar o cinema, a vida e a experiência de pessoas comuns”.

Serviço

Estreia do curta metragem “Escutando e Vendo”

Quando: 25 de novembro (quinta-feira), às 19h

Local: sala de cinema do Sesc Arsenal, localizado na rua Treze de Junho, s/n – Centro Sul – Cuiabá-MT

Contato: cumbarufilmes@gmail.com