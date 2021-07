Custos de produção de grãos, suínos e cana-de-açúcar são levantados pelo Campo Futuro

Brasília (08/07/2021) – O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, participou, na quinta (8), de evento virtual em comemoração dos 40 anos do Conselho Nacional do Café (CNC).

Na solenidade, Martins afirmou que a cafeicultura brasileira passou por uma grande transformação nesse período. “Nos últimos 40 anos, o Brasil abandonou uma produtividade de 8 sacas por hectare para atingir a média superior a 30 sacas por hectare”.

Segundo o presidente João Martins, esse aumento teve como pilares o desenvolvimento tecnológico, a assistência técnica, a estruturação de políticas públicas para o setor, além dos esforços dos produtores rurais. “Toda essa evolução é traduzida em sustentabilidade. Temos a cafeicultura mais sustentável do mundo”.

Durante seu discurso, João Martins destacou que o Brasil não só ocupa a posição de maior produtor e exportador global de café, com embarques para mais de 120 países, mas é destaque também na produção de cafés diferenciados para os mercados interno e externo. “Somos responsáveis por 30% dos cafés certificados do mundo”.

No final do seu discurso, o presidente da CNA afirmou que o setor cafeeiro, com forte contribuição do Conselho Nacional do Café, tornou-se exemplo para as demais cadeias produtivas com resiliência, inovação e adequação aos diferentes momentos da sociedade. “Que a ciência e o empreendedorismo dos produtores rurais sigam fazendo desse setor um dos mais competitivos da agropecuária brasileira. Parabéns ao Conselho Nacional do Café pelos seus 40 anos. Agradecemos pela importante contribuição à cafeicultura brasileira”.

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que também participou da cerimônia, disse que a cafeicultura brasileira passou por fases desafiadoras e o CNC nasceu em um desses momentos. “Todos os esforços ao longo dos anos contribuíram para o Brasil continuar sendo o maior produtor e exportador de café, produto diretamente relacionado ao desenvolvimento econômico e social de quase dois mil municípios”.

Em sua fala, o presidente executivo do Conselho Nacional do Café, Silas Brasileiro, citou números que demonstram a importância do setor para o país. “A cafeicultura nos encanta não pelo valor econômico, mas pelo social. Nós mostramos para o mundo todo esse princípio da sustentabilidade. Somos uma cultura que podemos duplicar a produção na mesma área, porque investimos muito em pesquisa”.

O presidente da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), Márcio Lopes, afirmou que o Conselho foi um elo importante para o desenvolvimento da cadeia produtiva do café e será fundamental para enfrentar os desafios que virão cada vez mais rápidos e intensos.

Assessoria de Comunicação CNA

Telefone: (61) 2109-1419

flickr.com/photos/canaldoprodutor

twitter.com/SistemaCNA

facebook.com/SistemaCNA

instagram.com/SistemaCNA

facebook.com/SENARBrasil

youtube.com/agrofortebrasilforte