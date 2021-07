DAE-VG realiza mutirão para regularização de água e renegociação de dívidas

Celeridade, gestão de doses de imunizantes e os resultados da campanha de vacinação contra a Covid-19, em Várzea Grande, permitiram mais um avanço dentro do ciclo de imunização no Município. Em reunião na secretaria municipal de Saúde, o prefeito Kalil Baracat e o secretário Gonçalo de Barros resolveram, após análise dos dados da campanha de vacinação contra a Covid-19, liberar o pré-cadastro para a faixa etária da população em geral de 25 a 29 anos.

“O pré-cadastro não significa vacinar imediatamente, primeiro vamos completar o ciclo de vacinação neste final de semana e na próxima semana, as pessoas de 30 a 39 anos, e continuar vacinando os grupos prioritários, gestantes, puérperas, acamados, idosos podem ir espontaneamente aos pontos de vacinação, daí então vamos vacinar os de 25 a 29 anos. E para tanto, estamos sempre condicionando a chegada de doses das vacinas para Várzea Grande. O que conta para avançar na campanha é o quantitativo de imunizantes disponíveis”, explicou o secretário de Saúde, Gonçalo de Barros.

Para agilizar o atendimento a novos grupos prioritários, amanhã, sábado (24), será dia de vacinação em três pontos, sendo eles, Parque Berneck (drive-thru), Fiotão (ponto Fixo) e Clínicas Médicas do Univag (ponto fixo). “É bom esclarecer também que só estamos vacinando as pessoas agendadas e confirmadas, não adianta ir aos pontos de vacinação sem a confirmação. Somente os idosos acima de 60 anos podem ir espontaneamente a qualquer ponto de vacinação”, afiançou o secretário.

O prefeito Kalil Baracat elogiou a logística e a dinâmica da ação adotada pela Saúde Municipal na condução da vacinação. “Vivemos um momento preocupante de pandemia e estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para vacinar o máximo de pessoas possíveis em nossa cidade. Para que tudo dê certo, estamos dando passos conforme nossa capacidade e chegada de doses por parte do Ministério da Saúde e do Governo do Estado. Realizamos reuniões periódicas com o secretário Gonçalo de Barros, e juntos, decidimos os passos que temos de dar. Essa dinâmica tem dado certo. O que queremos é vacinar todos os várzea-grandenses, dando proteção e mais segurança. Porém as pessoas não podem se descuidar têm de seguir com as medidas protetivas, mesmo após serem vacinadas, e usar máscara sempre”, alertou o prefeito.

ESCLARECIMENTO – O secretário de Saúde aproveitou a reunião para pedir atenção de todos quanto à dinâmica de vacinação de cada um dos quatro pontos em operação na cidade. “O Ginásio Poliesportivo Fiotão, por exemplo, é o local mais procurado pela população. Em Várzea Grande, é a pessoa quem escolhe onde vacinar. Diante desse exemplo, é importante saber que quanto mais pessoas escolherem o mesmo ponto de vacinação, maior será o cadastro e a espera pela vez pode se alongar mais. Mas todos serão vacinados, conforme a ordem de cadastro. Quero deixar bem claro que cada ponto tem sua demanda própria e dinâmica própria e segue a ordem de cadastro para vacinar as pessoas já confirmadas”, esclareceu Gonçalo de Barros.

IMPULSIONANDO RESULTADOS – A reunião com o secretário de saúde marcou o início de uma prática da atual gestão: despachar diretamente nas secretarias. A meta de conhecer a rotina de cada Pasta, especialmente os desafios da atividade ‘meio’, é o de impulsionar resultados de forma eficaz e transparente e, principalmente, dar celeridade nas tomadas de decisões que necessitem do aval do Chefe do Executivo.

Como explicou, a expectativa do chefe do Executivo várzea-grandense é resolver os principais problemas e gargalos enfrentados pelos secretários e buscar soluções rápidas e ágeis, dentro do que prevê as Leis da Administração Pública. “Quero ter uma visão global das diversas situações e encaminhar a melhor decisão, visto que todos os dias acontecem fatos novos e que precisam ser resolvidos. Tudo é urgente na Administração Pública para melhor servir o cidadão”.

Conforme Kalil, a nova prática começou pela Saúde justamente pelo momento vivido por todos. “A Saúde requer decisões rápidas e assertivas. Tratam-se de vidas e vidas não podem esperar. Somos uma engrenagem, que não pode se romper. Se um setor falha, os demais falham. Estamos enfrentando uma pandemia mundial, que afeta todos os cidadãos brasileiros e não podemos deixar de tomar providências diárias para não faltar nada aos afetados pela Covid-19 do nosso município, principalmente o atendimento integral, e para isso a gestão da saúde está atenta e planejada, uma Pasta extremamente organizada”.

O prefeito visitou todas as áreas e departamentos de Gestão da Saúde e ficou orgulhoso também com a organização da Gestão de Medicamentos. Fez questão de dizer que o Centro de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos (Cadim) é um dos depósitos mais bem organizados e informatizados que ele tem conhecimento, seguindo todas as regras sanitárias para o acondicionamento de cada item. “É uma estrutura moderna e eficaz. Os servidores da Saúde estão de parabéns pela sua dedicação e compromisso com o cidadão”, disse o prefeito.

Confira o CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO PARA OS DIAS 24 A 26 DE JULHO

– Sábado (24) – Três Pontos de Vacinação – Das 8h às 16h

– Clínicas Médicas do Univag – ponto fixo

-Ginásio Poliesportivo Fiotão – ponto fixo

-Parque Berneck – drive-thru

PÚBLICO-ALVO – População em geral acima de 30 anos, grupos prioritários, todos devidamente agendados e confirmados. Idosos acima de 60 anos podem comparecer de forma espontânea.

–Domingo (25) – Serão vacinadas as pessoas acamadas agendadas e confirmadas.

-Segunda-Feira (26) – Corujão da Vacinação

-Clínicas Médicas do Univag – ponto fixo e drive thru – Das 16h às 20h

-Ginásio Poliesportivo Fiotão – Das 8h às 13h

PÚBLICO-ALVO – População em geral acima de 30 anos, além dos grupos prioritários, todos devidamente agendados e confirmados. Idosos acima de 60 anos podem comparecer de forma espontânea.