Defesa Civil alerta para ventos fortes e ressaca no litoral paulista

O litoral do Rio de Janeiro pode ser atingido por ondas de até 2,5 metros a partir das 21h deste domingo (23), segundo aviso de ressaca emitido pela Marinha no início da tarde. O alerta permanece até às 21h desta segunda-feira e vale para a região entre Santos (SP) e o Cabo de São Tomé, em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense.

As recomendações da prefeitura em situações de mar com ressaca é evitar o banho nessas áreas, bem como a prática de esportes no mar e a pesca, inclusive profissional. Também não é recomendável permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar, bem como trafegar de bicicleta na orla caso a ciclovia esteja sendo atingida pela água.

Na praia, é importante seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros e não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.

Frente fria

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a ressaca é provocada pela passagem de uma frente fria pelo oceano, que deixa o tempo instável no município neste domingo. Pela manhã o céu apresentou poucas nuvens, mas o aumento de nebulosidade na cidade pode ser verificado a partir do início da tarde e permanece a previsão de céu parcialmente nublado.

De acordo com o Alerta Rio, a partir da tarde há previsão de chuva fraca a moderada e ocorrência de ventos moderados e ocasionalmente fortes, podendo chegar a até 76 quilômetros por hora. A temperatura no município hoje fica entre a máxima de 32° e a mínima de 18°.

Para amanhã (24), a passagem da frente fria deixa o tempo instável, com aumento de nebulosidade e previsão de chuva fraca a moderada isolada durante a madrugada, com ventos moderados e ocasionais rajadas fortes. Na terça-feira (25), a previsão é que o céu permaneça com muitas nuvens, mas sem a ocorrência de chuva e com ventos fracos a moderados. As temperaturas devem permanecer amenas e estáveis, podendo chegar à mínima de 16° e máxima de 28°.

Neste sábado e domingo, o tempo na cidade ficou abafado e seco, com umidade relativa do ar próximos aos 30%. A condição é chamada de pré-frontal, ou seja, que antecede a chegada de uma frente fria, mudando a direção e a intensidade dos ventos nos níveis mais baixos da atmosfera e trazendo um ar mais quente e seco do interior do continente para o Rio.